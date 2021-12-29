https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/pravitelstvo-rossii-razrabotalo-mery-po-sderzhivaniyu-rosta-tsen-na-benzin-v-sleduyuschem-godu-1036959245.html

Правительство России разработало меры по сдерживанию роста цен на бензин в следующем году

Правительство России разработало меры по сдерживанию роста цен на бензин в следующем году

Нормативные акты по изменению механизма сдерживания цен и объема обязательных продаж топлива на бирже уже готовятся. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T09:45+0300

2021-12-29T09:45+0300

2021-12-29T09:59+0300

экономика

россия

бензин

топливо

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Правительство России выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК."На цены влияет рост затрат и акцизов. Для того чтобы нивелировать эти факторы, сейчас выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным", – ответил Новак на вопрос о перспективах роста цен на бензин в рознице в 2022 году, в том числе из-за налогового маневра в отрасли.Он пояснил, что в 2021 году индикативная цена в формуле демпфера (условная оптовая цена, от которой рассчитывается компенсация нефтяникам за то, что они не повышают цены на топливо) была снижена на 1,8 тысячи рублей. Планировалось, что она восстановится на эту же сумму с 1 января 2022 года, добавил он.Кроме того, как рассказал Новак, будет повышен уровень компенсации – с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере (остальное нефтяные компании берут на себя). Помимо этого, предлагается повысить норматив продаж бензина на бирже с 11% до 12%, а дизтоплива - с 7,5% до 8,5% от общего объема производства. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Согласно механизму, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/novak-obyasnil-chto-pozvolyaet-sderzhivat-tseny-na-toplivo-na-vnutrennem-rynke-1035901115.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ekonomist-rasskazal-o-tsenoobrazovanii-na-toplivo-v-Abkhazii-1033209884.html

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экономика, россия, бензин, топливо