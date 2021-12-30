https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/novyy-opyt-i-podarki-shkolam-glava-minprosa-podvel-itogi-rabochikh-poezdok-v-minsk-i-moskvu-1036984982.html

Новый опыт и подарки школам: глава Минпроса подвел итоги рабочих поездок в Минск и Москву

Новый опыт и подарки школам: глава Минпроса подвел итоги рабочих поездок в Минск и Москву

Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T18:25+0300

2021-12-30T18:25+0300

2021-12-30T22:35+0300

общество

абхазия

образование

пресс-центр

пресс-релизы

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Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.Итоги рабочих поездок в Минск и МосквуВ рамках рабочей поездки в Минск Инал Габлия встретился с заместителем председателя Республиканского совета общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько. Стороны обсуждали вопросы развития образовательных систем и взаимодействие. По словам Габлия, было подписано соглашение об обмене студентами и проведении курсов по повышению квалификации для педагогов.Также Габлия посетил учебные лаборатории в филиале "Ресурсный центр" "ЭкоТехноПарк-Волма" Республиканского института профессионального образования. В учебном заведении обучают новейшим технологиям в сфере энергетики, готовят сантехников, электриков и других разнопрофильных специалистов.В Москве делегация из Абхазии посетила Российскую академию образования и встретилась с политиком, президентом академии Ольгой Васильевой и заместителем президента Геннадием Онищенко. По итогам встречи было достигнуто соглашение о том, что в 2022 году в Сухуме будет открыт центр Российской академии образования, где будут работать местные и российские специалисты. Кроме того, при поддержке Сеченовского медицинского университета в Сухумской школе №1 будет открыт медицинский класс.В ходе поездки министр просвещения побывал в Колледже многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Им была достигнута договоренность, что абитуриенты из Абхазии смогут учиться в колледже на бесплатной основе.Побывал Габлия и в детском саду Рыбаков Playschool, где дети дошкольного возраста обучаются по новейшим методикам. По словам министра, в центр планируется отправить абхазских специалистов для обучения новым схемам воспитания.Также министр просвещения побывал в Российском технологическом университете МИРЭ и посетил Московский автомобильно-дорожный технический университет, где встретился со студентами из Абхазии.Новые учебникиИнал Габлия рассказал журналистам, что в декабре в Абхазию поставили 160 000 экземпляров новых учебников для школ, что обошлось в более 60 миллионов рублей.Габлия поблагодарил в содействии обеспечения школьными учебниками руководство России, Министерство просвещения, фонд "Русский мир", Министерство финансов и Министерство экономики Абхазии, а также фонд "Амшра".Он отметил, что вся новая литература в школьных библиотеках должны содержаться в надлежащем виде.Повышение квалификацииЗавершая пресс-конференцию, министр просвещения рассказал, что с 4 по 8 января в Сухуме пройдет международная зимняя школа "Учитель года". В Абхазию приедут лучшие учителя России, одержавшие победу в национальном и региональных конкурсах "Учитель года", которые будут делиться с коллегами методиками и техниками образования.По словам Габлия "это дополнительный шаг к улучшению системы образования".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/glava-minprosa-abkhazii-rasskazal-o-vizite-v-minsk-1036559197.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/klass-meditsinskogo-profilya-sozdadut-na-baze-sukhumskoy-shkoly-1036674829.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Okhota-na-uchebniki-kak-v-Abkhazii-prodayut-knigi-ne-prednaznachennye-dlya-etogo--1033364684.html

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