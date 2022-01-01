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Новогодняя пресса: о чем в советской Абхазии писали на праздник
Новогодняя пресса: о чем в советской Абхазии писали на праздник
Наступил новый 2022 год, в первый день года информагентства выпускают материалы на праздничную тему. О том, что писали 1 января в советской Абхазии на... 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T15:44+0300
2022-01-01T16:35+0300
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Праздничный номерТрадиционно, 1 января газета "Апсны капш" открывалась поздравлениями руководителей Советского союза и местных партийных органов, суть которых сводилась к тому, что вся страна и республика в частности идут по пути социалистического строительства и делают заметные шаги в этом направлении.В новогодних выпусках издания появлялись статьи, которые рассказывали об успехах советской Абхазии в разных областях – в культуре, науке, литературе, образовании. Так, подводя итоги 1956 года и делясь планами на 1957 год, известный абхазский поэт Алексей Ласурия писал:"В наступившем году читателям будет представлен роман в стихах Баграта Шинкуба о Кяхба Хаджарате ("Песнь о скале" - прим.), над этой работой автор трудится на протяжении многих лет. Те, кто знаком с отдельными частями произведения, уверены, что для развития всей абхазской литературы это будет большое событие. Также писатель Иван Папаскир занят написанием второй части романа "У подножья Ерцаху". Ожидается выход на русском языке произведений Ивана Тарба, кроме того в этом году будут опубликованы сборники Алексея Джонуа, Кумфа Ломиа, Шалвы Цвижба".В периодическом издании немаловажное место занимали и спортивные достижения, самые значимые из них печатали в газете.Помимо того, что удалось сделать за последний год, в новогоднем номере газеты "Апсны капш" часто публиковалась информация о том, чем порадуют жителей республики в уже наступившем году.Например, в первом выпуске от 1975 года говорилось о том, что в течение года будет завершено строительство Сухумской кондитерской фабрики, и что позволит увеличить объемы производства в шесть раз. Также, будет сдан в эксплуатацию новый мясокомбинат в Пицунде, в столице завершат строительство гостиницы "Турбаза" на 500 мест. А в Ткуарчале будет сдан в эксплуатацию карьер по добыче доломита.В том же номере газеты от 1 января 1975 года, читателей информировали о том, как можно провести праздничный день. В первый день нового года можно было сходить на спектакль "Мазлоу всемогущий" в Государственном драматическом театре имени Самсон Чанба, или же провести время в кинотеатре "Апсны" за просмотром фильма "Романс для влюбленных".Хороший урожай и поздравления от старейшиныВ одной из статей первого номера газеты "Апсны капш", вышедшей 1 января 1984 года говорилось об успехах в сельском хозяйстве минувшего года.В другом материале шла речь об организации новогоднего праздника в Сухумском детском саду "Аленушка"."Как только переступаешь порог детского сада, сразу попадаешь в сказочный мир. В вестибюле вас встретят веселые зайчики, на лестнице под руку с мамами идут живые снежинки и хитрые лисы. Руководитель детского сада поздравляет малышей с Новым годом и желает мира и здоровья".На страницах газеты "Апсны капш" появлялись поздравления как от высших партийных руководителей, так и от простых людей. Одной из них была долгожительница из села Атара Аитика Чанба-Квициния."Она мать шестерых детей, вместе с супругом дали им образование и вплоть до выхода на пенсию оба трудились на благо родины. По такому же пути идут ее внуки. Когда слушаешь Антику Чанба-Квициния невозможно не поразиться ясностью ее мыслей и мудростью", - отмечается в тексте.В свои 104 года с новым 1991 годом она поздравила жителей республики и пожелала им всех благ. Редакция газеты в свою очередь пожелала всем дожить до ее лет в добром здравии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html
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газеты, ссср, сми

Новогодняя пресса: о чем в советской Абхазии писали на праздник

15:44 01.01.2022 (обновлено: 16:35 01.01.2022)
© Sputnik / Юрий СомовСообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос.
Сообщение ТАСС о первом полете человека в космос стало самой цитируемой новостью в мире. Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Юрий Сомов
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Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Наступил новый 2022 год, в первый день года информагентства выпускают материалы на праздничную тему. О том, что писали 1 января в советской Абхазии на страницах газеты "Апсны капш", читайте в материале Sputnik.

Праздничный номер

Традиционно, 1 января газета "Апсны капш" открывалась поздравлениями руководителей Советского союза и местных партийных органов, суть которых сводилась к тому, что вся страна и республика в частности идут по пути социалистического строительства и делают заметные шаги в этом направлении.
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В новогодних выпусках издания появлялись статьи, которые рассказывали об успехах советской Абхазии в разных областях – в культуре, науке, литературе, образовании. Так, подводя итоги 1956 года и делясь планами на 1957 год, известный абхазский поэт Алексей Ласурия писал:
"В наступившем году читателям будет представлен роман в стихах Баграта Шинкуба о Кяхба Хаджарате ("Песнь о скале" - прим.), над этой работой автор трудится на протяжении многих лет. Те, кто знаком с отдельными частями произведения, уверены, что для развития всей абхазской литературы это будет большое событие. Также писатель Иван Папаскир занят написанием второй части романа "У подножья Ерцаху". Ожидается выход на русском языке произведений Ивана Тарба, кроме того в этом году будут опубликованы сборники Алексея Джонуа, Кумфа Ломиа, Шалвы Цвижба".
В периодическом издании немаловажное место занимали и спортивные достижения, самые значимые из них печатали в газете.

"В 1956 году впервые в Сухуме были проведены соревнования по парусному сорту. В них победу одержали спортсмены, представлявшие Абхазию, наша команда уверенно победила. В соревнованиях по конному спорту Грузинской ССР наездники из Гудаутского района заняли первое место", - говорилось в издании газеты "Апсны капш", которая вышла 1 января 1957 года.

Помимо того, что удалось сделать за последний год, в новогоднем номере газеты "Апсны капш" часто публиковалась информация о том, чем порадуют жителей республики в уже наступившем году.
Например, в первом выпуске от 1975 года говорилось о том, что в течение года будет завершено строительство Сухумской кондитерской фабрики, и что позволит увеличить объемы производства в шесть раз. Также, будет сдан в эксплуатацию новый мясокомбинат в Пицунде, в столице завершат строительство гостиницы "Турбаза" на 500 мест. А в Ткуарчале будет сдан в эксплуатацию карьер по добыче доломита.
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В том же номере газеты от 1 января 1975 года, читателей информировали о том, как можно провести праздничный день. В первый день нового года можно было сходить на спектакль "Мазлоу всемогущий" в Государственном драматическом театре имени Самсон Чанба, или же провести время в кинотеатре "Апсны" за просмотром фильма "Романс для влюбленных".

Хороший урожай и поздравления от старейшины

В одной из статей первого номера газеты "Апсны капш", вышедшей 1 января 1984 года говорилось об успехах в сельском хозяйстве минувшего года.
"Хороший урожай цитрусовых крестьяне собрали в Очамчырском районе, также в чайном совхозе в селе Маркула перевыполнен план. Каждый корень был обработан 200 граммами калия, 300 граммами фосфора и 500 граммами азота. Это позволило получить богатый урожай", - говорится в статье.
В другом материале шла речь об организации новогоднего праздника в Сухумском детском саду "Аленушка".
"Как только переступаешь порог детского сада, сразу попадаешь в сказочный мир. В вестибюле вас встретят веселые зайчики, на лестнице под руку с мамами идут живые снежинки и хитрые лисы. Руководитель детского сада поздравляет малышей с Новым годом и желает мира и здоровья".
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На страницах газеты "Апсны капш" появлялись поздравления как от высших партийных руководителей, так и от простых людей. Одной из них была долгожительница из села Атара Аитика Чанба-Квициния.
"Она мать шестерых детей, вместе с супругом дали им образование и вплоть до выхода на пенсию оба трудились на благо родины. По такому же пути идут ее внуки. Когда слушаешь Антику Чанба-Квициния невозможно не поразиться ясностью ее мыслей и мудростью", - отмечается в тексте.
В свои 104 года с новым 1991 годом она поздравила жителей республики и пожелала им всех благ. Редакция газеты в свою очередь пожелала всем дожить до ее лет в добром здравии.
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