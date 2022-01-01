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Ученый из Греции назвал дату окончания пандемии
Ученый из Греции назвал дату окончания пандемии
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, вероятно, это последняя мутация COVID-19, заявил профессор... 01.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, вероятно, это последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast, пишет РИА Новости.Делая подобный вывод, греческий ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом – в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон".По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным.Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса."Но даже если "омикрон" - это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и закончим", - добавил ученый.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/v-yaponii-pridumali-vaktsinu-ot-covid-19-dayuschuyu-pozhiznennuyu-zaschitu-1036998189.html
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в мире, новости, коронавирусы
СУХУМ, 1 янв - Sputnik.
Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, вероятно, это последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast
, пишет РИА Новости
.
Делая подобный вывод, греческий ученый сослался на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии. Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом – в пятницу было 40,5 тысячи случаев, а преобладающим в стране стал штамм "омикрон".
По словам Сариянниса, восходящая тенденция будет продолжаться до 20-22 января, средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев инфицирования. Это на практике означает, что возможны дни, когда будет 80 тысяч и даже 100 тысяч случаев коронавируса в день, сказал Сарияннис, по мнению которого расчет среднего еженедельного уровня является более точным методом по сравнению с ежедневным.
"Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", - заявил Сарияннис.
Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса.
"Но даже если "омикрон" - это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и закончим", - добавил ученый.