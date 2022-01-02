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Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире
Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире, что угрожает еще большему подорожанию цен на базовые продукты, об этом пишут... 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T17:30+0300
2022-01-02T17:30+0300
экономика
общество
в мире
продовольствие
россия
китай
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире, что угрожает еще большему подорожанию цен на базовые продукты, об этом пишут "Известия". Как отмечает издание со ссылкой на старшего научного сотрудника University of Warwick Алистер Смит, еда в мире дорожает со скоростью, которой не было почти полвека, а также Китай, который разгоняет цены на продовольствие. Так, по подсчетам Минсельхоза США, КНР держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. А последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов. За год импорт вырос на 22%, а за последнее десятилетие — на 360%.Профессор Aichi University Горо Такашахи считает, что такие активные закупки — мера вынужденная, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года. Урожайность в Китае низкая в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.Как говорят аналитики, рост запасов продуктов питания в КНР может быть связан с целым рядом других причин: страна страхуется и от торговой войны, и от продолжения пандемии, и от неурожая, и от последствий энергокризиса.Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов напомнил, что "в 2020 году целые города были блокированы карантинными кордонами, а ведь их жителей надо было обеспечивать едой во избежание голодных бунтов. Эксперты отмечают, что накопление запасов в Китае может повлечь еще большее подорожание еды, что скажется в первую очередь на беднейших странах. Хазанов оценивает ситуацию в России как более-менее устойчивую, хотя и прогнозирует, что в 2022 году продовольствие может подорожать еще на 15-20%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shatkoe-polozhenie-chto-budet-s-rublem-v-novom-godu-1037005431.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/ekonomist-o-prognoze-na-2022-god-dollar-perestanet-byt-sredstvom-sberezheniya--1036960216.html
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экономика, общество, в мире, продовольствие, россия, китай

Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире

17:30 02.01.2022
© Sputnik / Александр ДемьянчукКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней.
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Александр Демьянчук
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Китай скупил почти половину запасов продовольствия в мире, что угрожает еще большему подорожанию цен на базовые продукты, об этом пишут "Известия".
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Как отмечает издание со ссылкой на старшего научного сотрудника University of Warwick Алистер Смит, еда в мире дорожает со скоростью, которой не было почти полвека, а также Китай, который разгоняет цены на продовольствие.
Так, по подсчетам Минсельхоза США, КНР держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. А последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов. За год импорт вырос на 22%, а за последнее десятилетие — на 360%.
Глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн подтвердил: госзапасы продовольствия в стране достигли исторически максимального уровня и покрывают потребности на полтора года.
Профессор Aichi University Горо Такашахи считает, что такие активные закупки — мера вынужденная, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года. Урожайность в Китае низкая в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.
Как говорят аналитики, рост запасов продуктов питания в КНР может быть связан с целым рядом других причин: страна страхуется и от торговой войны, и от продолжения пандемии, и от неурожая, и от последствий энергокризиса.
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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов напомнил, что "в 2020 году целые города были блокированы карантинными кордонами, а ведь их жителей надо было обеспечивать едой во избежание голодных бунтов.
Эксперты отмечают, что накопление запасов в Китае может повлечь еще большее подорожание еды, что скажется в первую очередь на беднейших странах.
Как подчеркивают китайские власти, у страны нет "абсолютно никаких проблем с продовольствием". Однако проблема состоит в том, что еда станет еще дороже.
Хазанов оценивает ситуацию в России как более-менее устойчивую, хотя и прогнозирует, что в 2022 году продовольствие может подорожать еще на 15-20%.
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