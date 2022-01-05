https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/beslan-bigvava-dal-pokazaniya-po-delu-o-strelbe-v-restorane-sukhuma-1037025984.html
Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2:00 в ресторане отеля "Гаруда". 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T08:45+0300
2022-01-05T08:45+0300
2022-01-05T09:31+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава 2 января дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума, его показания проверяются на этапе предварительного расследования, сообщает пресс-служба МВД.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания отстранил главу Очамчырского района от должности на время производства предварительного расследования.Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html
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новости
Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
08:45 05.01.2022 (обновлено: 09:31 05.01.2022)
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2:00 в ресторане отеля "Гаруда".
СУХУМ, 5 янв - Sputnik.
Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава 2 января дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума, его показания проверяются на этапе предварительного расследования, сообщает
пресс-служба МВД.
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания отстранил
главу Очамчырского района от должности на время производства предварительного расследования.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Сухумского УВД 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.
Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.
В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.