https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/beslan-bigvava-dal-pokazaniya-po-delu-o-strelbe-v-restorane-sukhuma-1037025984.html

Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума

Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2:00 в ресторане отеля "Гаруда". 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T08:45+0300

2022-01-05T08:45+0300

2022-01-05T09:31+0300

в абхазии

новости

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава 2 января дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума, его показания проверяются на этапе предварительного расследования, сообщает пресс-служба МВД.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания отстранил главу Очамчырского района от должности на время производства предварительного расследования.Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html

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