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Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2:00 в ресторане отеля "Гаруда". 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T08:45+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава 2 января дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума, его показания проверяются на этапе предварительного расследования, сообщает пресс-служба МВД.Накануне президент Абхазии Аслан Бжания отстранил главу Очамчырского района от должности на время производства предварительного расследования.Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html
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Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума

08:45 05.01.2022 (обновлено: 09:31 05.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Бигвава
Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инцидент произошел в новогоднюю ночь в 2:00 в ресторане отеля "Гаруда".
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава 2 января дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума, его показания проверяются на этапе предварительного расследования, сообщает пресс-служба МВД.
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания отстранил главу Очамчырского района от должности на время производства предварительного расследования.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Сухумского УВД 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.

Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
В Абхазии
Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины в ресторане Сухума в новогоднюю ночь
2 января, 11:56
Информация о том, что мужчина с огнестрельным ранением доставлен в Республиканскую больницу, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02:40 1 января.
В настоящее время правоохранители продолжают проводить мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
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