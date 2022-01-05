https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/vlasti-alma-aty-zayavili-ob-izbienii-bolee-500-grazhdan-protestuyuschimi-radikalami-1037029631.html
Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
С первых дней 2022 года в ряде городов Казахстана проходят акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, власти ввели режим ЧП. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T14:05+0300
2022-01-05T14:05+0300
2022-01-05T14:05+0300
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СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Алма-Аты подвергся новым атакам экстремистов и радикалов, заявил комендант города Канат Таймерденов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. По его словам, среди пострадавших 130 женщин и стариков."К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад "скорой помощи", пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", - сказал в своем обращении начальник департамента полиции Таймерденов.Он заявил, что 5 января город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов и призвал граждан строго следовать требованиям введенного чрезвычайного положения, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Правительстенная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Там ввели режим ЧП до 19 января.Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/protestuyuschie-protiv-povysheniya-tsen-na-gaz-v-alma-ate-vorvalis-v-zdanie-merii-1037028416.html
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новости, протесты, алма-ата, казахстан
Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
С первых дней 2022 года в ряде городов Казахстана проходят акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, власти ввели режим ЧП.
СУХУМ, 5 янв — Sputnik.
Алма-Аты подвергся новым атакам экстремистов и радикалов, заявил комендант города Канат Таймерденов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
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По его словам, среди пострадавших 130 женщин и стариков.
"К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад "скорой помощи", пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", - сказал в своем обращении начальник департамента полиции Таймерденов.
Он заявил, что 5 января город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов и призвал граждан строго следовать требованиям введенного чрезвычайного положения, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма.
"Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель – не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать аконы нашего государства", - отметил комендант.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Правительстенная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Там ввели режим ЧП до 19 января.
Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.