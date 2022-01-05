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https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/protesty-v-kazakhstane-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1037031908.html
Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
В среду, 5 января, в Казахстане резко обострилась ситуация с протестами против повышения цен на газ: митингующие устроили погромы в Алма-Ате, власть ввела... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T15:31+0300
2022-01-05T15:40+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В Казахстане происходят массовые акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в погромы и беспорядки. О том, что известно к этому часу, читайте в материале Sputnik.Днем 5 января протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили СМИ.Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента.Президент Казахстана выступит с новым обращением в связи с массовыми протестами в республике. Это уже второе обращение главы государства за два дня, пишет РИА Новости.Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путем диалога.В Кремле прокомментировали ситуацию в Казахстане. "Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На фоне протестов оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Сайты Казахстана недоступны из-за рубежа. По данным GlobalCheck, в Алма-Ате и Нур-Султане не работает и телефонная связь.Комендант Алма-Аты заявил, что от рук протестующих пострадали более 500 граждан, в том числе не менее 130 женщин и стариков. Полиция применила против радикально настроенных митингующих светошумовые гранаты.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Там ввели режим ЧП до 19 января.Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/politsiya-primenila-svetoshumovye-granaty-protiv-mitinguyuschikh-v-alma-ate-1037028942.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/vlasti-alma-aty-zayavili-ob-izbienii-bolee-500-grazhdan-protestuyuschimi-radikalami-1037029631.html
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Протесты в Казахстане: что известно к этому часу

15:31 05.01.2022 (обновлено: 15:40 05.01.2022)
© Sputnik Айгерим Таубай / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik Айгерим Таубай
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В среду, 5 января, в Казахстане резко обострилась ситуация с протестами против повышения цен на газ: митингующие устроили погромы в Алма-Ате, власть ввела режим ЧП.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В Казахстане происходят массовые акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в погромы и беспорядки. О том, что известно к этому часу, читайте в материале Sputnik.
Днем 5 января протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили СМИ.
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента.
Президент Казахстана выступит с новым обращением в связи с массовыми протестами в республике. Это уже второе обращение главы государства за два дня, пишет РИА Новости.
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путем диалога.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Казахстане. "Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанкСожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия
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Сожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанкВоенная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Sputnik
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Военная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанк"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Sputnik
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"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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© Sputnik Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Сожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
2/3
© Sputnik Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Военная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
3/3
© Sputnik Sputnik
/
Перейти в фотобанк
"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
На фоне протестов оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Сайты Казахстана недоступны из-за рубежа. По данным GlobalCheck, в Алма-Ате и Нур-Султане не работает и телефонная связь.
Комендант Алма-Аты заявил, что от рук протестующих пострадали более 500 граждан, в том числе не менее 130 женщин и стариков. Полиция применила против радикально настроенных митингующих светошумовые гранаты.
Эксклюзив из Алматы: полиция применяет светошумовые гранаты - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате
12:41
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Там ввели режим ЧП до 19 января.
Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Газовые протесты в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
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