Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
15:31 05.01.2022 (обновлено: 15:40 05.01.2022)
© Sputnik Айгерим Таубай/
В среду, 5 января, в Казахстане резко обострилась ситуация с протестами против повышения цен на газ: митингующие устроили погромы в Алма-Ате, власть ввела режим ЧП.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В Казахстане происходят массовые акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в погромы и беспорядки. О том, что известно к этому часу, читайте в материале Sputnik.
Днем 5 января протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили СМИ.
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента.
Президент Казахстана выступит с новым обращением в связи с массовыми протестами в республике. Это уже второе обращение главы государства за два дня, пишет РИА Новости.
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путем диалога.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Казахстане. "Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанкСожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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Сожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанкВоенная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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Военная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанк"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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Сожженная машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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Военная техника на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
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"Газель" горит на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры. Президент Казахстана ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики.
На фоне протестов оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. Сайты Казахстана недоступны из-за рубежа. По данным GlobalCheck, в Алма-Ате и Нур-Султане не работает и телефонная связь.
Комендант Алма-Аты заявил, что от рук протестующих пострадали более 500 граждан, в том числе не менее 130 женщин и стариков. Полиция применила против радикально настроенных митингующих светошумовые гранаты.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Там ввели режим ЧП до 19 января.
Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.