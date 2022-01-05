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Сотрудники полиции и военные нацгвардии погибли в Казахстане из-за беспорядков
Сотрудники полиции и военные нацгвардии погибли в Казахстане из-за беспорядков
Массовые беспорядки происходят в ряде городов Казахстана. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T21:24+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД республики.Ранее о том, что беспорядки привели к человеческим жертвам среди силовиков сообщил президент Казахстана Токаев в своем обращении к народу. Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Мародеры крушат офисы и ломают банкоматы. Была захвачена резиденция президента в Алма-Аты. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. Аэропорт приостановил работу.По все стране введен режим ЧП. За ситуацией в Казахстане с беспокойством следит ООН, важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия, заявил представитель организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html
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в мире, новости, протесты, казахстан

Сотрудники полиции и военные нацгвардии погибли в Казахстане из-за беспорядков

21:24 05.01.2022 (обновлено: 21:28 05.01.2022)
© Sputnik Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
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Массовые беспорядки происходят в ряде городов Казахстана.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД республики.
Ранее о том, что беспорядки привели к человеческим жертвам среди силовиков сообщил президент Казахстана Токаев в своем обращении к народу.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Президент Казахстана выступил с обращением к нации
16:40
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.
И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Мародеры крушат офисы и ломают банкоматы. Была захвачена резиденция президента в Алма-Аты. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. Аэропорт приостановил работу.
По все стране введен режим ЧП. За ситуацией в Казахстане с беспокойством следит ООН, важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия, заявил представитель организации.
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