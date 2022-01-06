Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/aslan-bzhaniya-pozdravil-khiblu-gerzmava-s-dnem-rozhdeniya-1037041488.html
Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T13:33+0300
2022-01-06T13:33+0300
в абхазии
культура
аслан бжания
хибла герзмава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/07/1030898836_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_77c9ab90a90c8a2b1ca812cf6267212d.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш редкий по красоте, уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, Вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству. Ваши выступления восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику", - говорится в поздравлении.Бжания подчеркнул, что народ Абхазии любит и высоко ценит трепетное отношение Хиблы Герзмава к родной Абхазии. Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года.Она – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене, Герзмава выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Opera-v-RUSDRAMe-festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-v-Sukhume---1033381040.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/07/1030898836_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_9362b8a5b89195214aae6de351b8192d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, аслан бжания, хибла герзмава

Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения

13:33 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава отмечает свой день рождения 6 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш редкий по красоте, уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, Вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству. Ваши выступления восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику", - говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что народ Абхазии любит и высоко ценит трепетное отношение Хиблы Герзмава к родной Абхазии.
Концерт Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2021
В Абхазии
Опера в РУСДРАМе: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" в Сухуме
9 октября 2021, 13:00
Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года.
Она – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене, Герзмава выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".
Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
17:10Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
16:45Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн
16:00Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:30Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
14:50МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
14:47Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей
13:50ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане
13:33Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
13:00Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
12:21Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
11:53Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
11:14Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
10:43ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
10:25Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
09:35Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции
08:45ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане
ВчераВ Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
ВчераПрезидент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
ВчераСотрудники силовых структур погибли в Казахстане во время беспорядков