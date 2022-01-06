https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/aslan-bzhaniya-pozdravil-khiblu-gerzmava-s-dnem-rozhdeniya-1037041488.html

Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения

Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T13:33+0300

2022-01-06T13:33+0300

2022-01-06T13:33+0300

в абхазии

культура

аслан бжания

хибла герзмава

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш редкий по красоте, уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, Вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству. Ваши выступления восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику", - говорится в поздравлении.Бжания подчеркнул, что народ Абхазии любит и высоко ценит трепетное отношение Хиблы Герзмава к родной Абхазии. Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года.Она – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене, Герзмава выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Opera-v-RUSDRAMe-festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-v-Sukhume---1033381040.html

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культура, аслан бжания, хибла герзмава