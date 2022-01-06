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Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T13:33+0300
2022-01-06T13:33+0300
2022-01-06T13:33+0300
в абхазии
культура
аслан бжания
хибла герзмава
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш редкий по красоте, уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, Вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству. Ваши выступления восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику", - говорится в поздравлении.Бжания подчеркнул, что народ Абхазии любит и высоко ценит трепетное отношение Хиблы Герзмава к родной Абхазии. Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года.Она – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене, Герзмава выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Opera-v-RUSDRAMe-festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-v-Sukhume---1033381040.html
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культура, аслан бжания, хибла герзмава
Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии РФ в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава отмечает свой день рождения 6 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Ваш редкий по красоте, уникальный голос дарит радость и вдохновляет миллионы людей во всем мире. Яркая, искренняя, невероятно талантливая, Вы являетесь примером для тех, кто посвятил свою жизнь служению музыкальному искусству. Ваши выступления восхищают и покоряют величайшие сцены мира, самую взыскательную публику", - говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что народ Абхазии любит и высоко ценит трепетное отношение Хиблы Герзмава к родной Абхазии.
Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года.
Она – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене, Герзмава выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".
Президент России Владимир Путин 12 июня вручил
Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.