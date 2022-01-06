https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-podtverdila-uchastie-belorusskikh-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037041989.html

ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане

ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане

Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан на ограниченный период, в их число войдут представители ВС России, Белоруссии, Армении, Киргизии и... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T13:50+0300

2022-01-06T13:50+0300

2022-01-06T13:50+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности подтвердила участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане, передает агентство Sputnik Беларусь.По информации СМИ, конкретный состав подразделений в ОДКБ не комментируют.Sputnik Армения сообщает, что около 70 армянских военных направляются в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ.Таджикистан отправляет около 200 военнослужащих в Казахстан в составе ОДКБ для охраны правопорядка, сообщил РИА Новости источник.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Помимо российских военных туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu-video-1037039908.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily-chto-proiskhodit-v-nursultane--1037037441.html

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политика, в мире, казахстан, миротворцы