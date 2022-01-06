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Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T13:00+0300
2022-01-06T13:00+0300
экономика
в мире
казахстан
рынок криптовалюты
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. На фоне событий в Казахстане курс биткоина опустился до месячного минимума, пишет агентство Прайм. Одной из мер по стабилизации ситуации в Казахстане, где в эти дни проходят акции протеста, стало отключение интернета. Не так давно Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу биткоина, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам. По оценкам экспертов, за последние сутки валюта подешевела на 7%, а криптотрейдеры стали беднее на $810 млн. Ранее в прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился. В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысяч устройств от BIT Mining. В Абхазии деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования в республику запрещены до марта 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/zapret-kriptovalyut-v-kitae-vytesnit-mayning-v-drugie-strany-1036436694.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Bzhaniya-rasskazal-o-rezultatakh-borby-s-mayningom-kriptovalyut-v-Abkhazii-1033252873.html
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экономика, в мире, казахстан, рынок криптовалюты, майнинг в абхазии

Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане

13:00 06.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин.
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. На фоне событий в Казахстане курс биткоина опустился до месячного минимума, пишет агентство Прайм.
На этой файловой фотографии, сделанной 24 сентября 2020 года, изображена физическая имитация биткойна в магазине криптовалюты «Bitcoin Change» недалеко от Гранд-базара в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
Запрет криптовалют в Китае вытеснит майнинг в другие страны
22 ноября 2021, 12:45
Одной из мер по стабилизации ситуации в Казахстане, где в эти дни проходят акции протеста, стало отключение интернета.
Не так давно Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу биткоина, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам.
По оценкам экспертов, за последние сутки валюта подешевела на 7%, а криптотрейдеры стали беднее на $810 млн.
"Всего были принудительно закрыты маржинальные позиции 208 тыс. пользователей криптобирж. Наибольшая ликвидация составила $10 млн и произошла на BitMEX в паре с биткоином", — сообщает РБК.
Ранее в прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился.
Рейд по отключению майнинг ферм в очамчырском р-не - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
В Абхазии
Бжания рассказал о результатах борьбы с майнингом криптовалют в Абхазии
21 сентября 2021, 14:58
В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысяч устройств от BIT Mining.
Эксперты полагают, что теперь нестабильная обстановка может вынудить майнеров покинуть страну.
В Абхазии деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования в республику запрещены до марта 2022 года.
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