https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kurs-bitkoina-opustilsya-do-mesyachnogo-minimuma-na-fone-sobytiy-v-kazakhstane-1037039746.html

Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане

Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T13:00+0300

2022-01-06T13:00+0300

2022-01-06T13:00+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. На фоне событий в Казахстане курс биткоина опустился до месячного минимума, пишет агентство Прайм. Одной из мер по стабилизации ситуации в Казахстане, где в эти дни проходят акции протеста, стало отключение интернета. Не так давно Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу биткоина, отсутствие интернета в стране привело к снижению позиции криптовалюты на торгах и серьезным убыткам. По оценкам экспертов, за последние сутки валюта подешевела на 7%, а криптотрейдеры стали беднее на $810 млн. Ранее в прошлом году Китай ввел полный запрет на добычу криптовалюты и ее использование в качестве платежного средства. В результате майнинговое оборудование и компьютеры стали вывозить в другие страны, объем их добычи сильно увеличился. В Казахстан было поставлено 80 тысяч единиц криптооборудования от китайской компании Bitfufu и 7,8 тысяч устройств от BIT Mining. В Абхазии деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования в республику запрещены до марта 2022 года.

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