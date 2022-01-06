https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-dostigli-maksimalnogo-urovnya-s-2011-goda--1037044000.html

Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня с 2011 года

Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня с 2011 года

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отслеживает динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T20:00+0300

2022-01-06T20:00+0300

2022-01-06T20:00+0300

экономика

в мире

продовольствие

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СУХУМ, 6 янв – Sputnik. В 2021 году мировой индекс цен на продовольственные товары составил 125,7 пункта, об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).В декабре индекс незначительно снизился и составил 133,7 пункта против 134,9 пункта в ноябре. Но несмотря на это, показатель достиг максимального значения с 2011 года и на 28% превысил значение за декабрь 2020 года. По подсчетам организации, индекс цен на зерновые поднялся на 27,2%, до 131,2 пункта. Повышение стоимости пшеницы и кукурузы обусловлено высоким спросом, она выросла на 31,3% и 44,1% соответственно. Уборка урожая в странах Южного полушария и замедление спроса стали причиной снижения экспортных цен на пшеницу, а вот кукуруза подорожала еще больше – динамика обусловлена опасениями по поводу длительной засухи в Бразилии и ее последствий для сельского хозяйства.Индекс цен на растительные масла вырос в ушедшем году сразу в 1,66 раза, до 164,8 пункта, достигнув своего рекордного среднегодового значения. Сокращение индекса на 3,3% под конец года связано с уменьшением стоимости пальмового и подсолнечного масел – показатели снизились вследствие вялого спроса из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Цены на соевое и рапсовое масло оставались стабильно высокими. Что до молочной продукции, то за прошлый год индекс вырос на 16,9%. В декабре этот показатель не сократился, а поднялся до 128,2 пункта. ФАО сообщает, что увеличение стоимости сливочного масла и сухого молока является следствием высокого спроса и ограниченного предложения из-за того, что в объемы производства в странах Западной Европы и Океании являются низкими. Индекс цен на мясо в 2021 году вырос на 12,7%. Цена на свинину снижалась полгода подряд из-за того, что импорт Китаем сократился. Говядина, мясо птицы и баранина поднялись в цене, особенно это касается последнего. В декабре показатель незначительно снизился, причем стоимость мяса птицы сократилась за счет роста экспортных поставок, баранина стала дешевле из-за роста объема поставок из стран Океании. Индекс цен на сахар за 2021 год серьезно вырос - на 37,5%, это самый высокое среднегодовое значение с 2016 года. Причина такой резкой динамики - снижение производства сахара в Бразилии и растущий спроса на него. А вот в последний месяц 2021 года показатель сократился на 3,1%, до 116,4 пункта, достигнув минимума за пять месяцев. Причина кроется в распространении нового штамма коронавируса - "омикрон" заставил государства повторно ввести карантинные меры. Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп. Как поясняют специалисты организации, цены формируются исходя из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/kitay-skupil-pochti-polovinu-zapasov-prodovolstviya-v-mire-1037009174.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html

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экономика, в мире, продовольствие