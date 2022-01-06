https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/rossiya-nachala-perebrosku-mirotvortsev-v-kazakhstan--1037038207.html
ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T10:43+0300
2022-01-06T10:43+0300
2022-01-06T11:04+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане, пишет РИА Новости.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь за помощью в ОДКБ, расценил ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".Коллективные миротворческие силы направлены на ограниченный период. Помимо российских военных туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Как сообщает Sputnik Казахстан, к 10:30 зачинщики беспорядков вновь собираются на площади Республики в Алма-Ате, сейчас там около 200-250 человек, при этом представителей правопорядка пока нетНа всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily-chto-proiskhodit-v-nursultane--1037037441.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-obratilsya-k-odkb-za-pomoschyu-v-borbe-s-terroristami-1037036224.html
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в мире, казахстан, россия, митинги, миротворцы
ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
10:43 06.01.2022 (обновлено: 11:04 06.01.2022)
О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik.
Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане, пишет РИА Новости.
"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь за помощью в ОДКБ, расценил ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
Коллективные миротворческие силы направлены на ограниченный период. Помимо российских военных туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
Как сообщает Sputnik Казахстан, к 10:30 зачинщики беспорядков вновь собираются на площади Республики в Алма-Ате, сейчас там около 200-250 человек, при этом представителей правопорядка пока нет
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.