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Президент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
Президент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
Мирные акции протеста против повышения цен на газ переросли в массовые беспорядки в Казахстане. Органы внутренних дел принимают меры для недопущения эскалации... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T22:46+0300
2022-01-05T22:51+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан."Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", - подчеркнул глава государства.Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, отметив, что речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.По словам президента, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.В столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников силовых структур.Обращаясь к гражданам, глава государства заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.Власти пообещали снизить цены на газ, но протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Мародеры крушили офисы и ломали банкоматы. Была захвачена резиденция президента в Алма-Аты и аэропорт. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. По все стране введен режим ЧП. За ситуацией в Казахстане следит ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html
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в мире, новости, протесты, казахстан

Президент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ

22:46 05.01.2022 (обновлено: 22:51 05.01.2022)
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
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Мирные акции протеста против повышения цен на газ переросли в массовые беспорядки в Казахстане. Органы внутренних дел принимают меры для недопущения эскалации насилия.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
"Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", - подчеркнул глава государства.
Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, отметив, что речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.
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Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
Вчера, 15:55
По словам президента, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.
В столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников силовых структур.
"Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", - сказал Токаев, заявление которого транслировал государственный телеканал "Хабар 24".
Обращаясь к гражданам, глава государства заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.
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Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана
Вчера, 19:49
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.
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Президент Казахстана выступил с обращением к нации
Вчера, 16:40
Власти пообещали снизить цены на газ, но протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Мародеры крушили офисы и ломали банкоматы. Была захвачена резиденция президента в Алма-Аты и аэропорт. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб.
По все стране введен режим ЧП. За ситуацией в Казахстане следит ООН.
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