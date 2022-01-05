https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-obratilsya-k-odkb-za-pomoschyu-v-borbe-s-terroristami-1037036224.html

Президент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ

Президент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ

Мирные акции протеста против повышения цен на газ переросли в массовые беспорядки в Казахстане. Органы внутренних дел принимают меры для недопущения эскалации... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T22:46+0300

2022-01-05T22:46+0300

2022-01-05T22:51+0300

в мире

новости

протесты

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037036587_0:73:2419:1433_1920x0_80_0_0_eca3f346d5b76793aa9fa8b37d47186c.jpg

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан."Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", - подчеркнул глава государства.Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, отметив, что речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.По словам президента, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.В столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников силовых структур.Обращаясь к гражданам, глава государства заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.Власти пообещали снизить цены на газ, но протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Мародеры крушили офисы и ломали банкоматы. Была захвачена резиденция президента в Алма-Аты и аэропорт. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. По все стране введен режим ЧП. За ситуацией в Казахстане следит ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-vveden-na-vsey-territorii-kazakhstana-1037034465.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, протесты, казахстан