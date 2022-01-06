https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-odkb-otsenili-sroki-prisutstviya-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037047354.html

В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане

В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане

Генпрокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках, расследование также идет об актах терроризма. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T22:23+0300

2022-01-06T22:23+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит - "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период - несколько дней, либо несколько недель - это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана", - заявил Зась.По его словам, если руководство республики "посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены".При этом Генсек организации добавил, что у миротворцев есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/nasilie-i-agoniya-kak-prokhodyat-protesty-v-kazakhstane-1037046621.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/leonid-kalashnikov-zapad-vsegda-ispolzuet-konflikty-v-svoikh-tselyakh-1037046414.html

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