https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/leonid-kalashnikov-zapad-vsegda-ispolzuet-konflikty-v-svoikh-tselyakh-1037046414.html

Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях

Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях

Какую роль в урегулировании ситуации в Казахстане может сыграть Россия, есть ли связь между беспорядками и предстоящей встречей президентов России и США, с чем... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T20:12+0300

2022-01-06T20:12+0300

2022-01-06T20:12+0300

политика

мнение

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037037690_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_f42641bf9801fb90492eaf9ee6d60277.jpg

Эти темы Sputnik обсудил с главой Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.Казахстан должен решать свои проблемы самостоятельно, а Россия может помочь ему это сделать в рамках тех союзов, в которых мы с ним работаем, уверен глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников."Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой о помощи, понимая, что сам не справится с внешней угрозой, - говорит депутат. - А это фактически внешняя угроза. Ведь идет координация действий, финансирование этих террористических структур. Президент Казахстана назвал их террористическими и финансируемыми извне, и не верить ему другие лидеры ОДКБ не могут. Они согласилась, что нужно ввести миротворцев. Эти войска - для защиты инфраструктуры Казахстана".Леонид Калашников напомнил, что у России и Казахстана – самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница, более 7,5 тысяч километров.В секретариате ОДКБ 6 января сообщили, что коллективные миротворческие силы Организации отправлены в Казахстан "на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки".Как подчеркнул Леонид Калашников, цели миротворцев прописаны в уставе ОДКБ. "В каком ракурсе эти цели будут осуществляться, как будет координироваться деятельность и где будут приниматься решения – это вопрос к секретариату Организации. Но насколько я понимаю, нормализация обстановки – это достаточно понятный показатель. Это когда люди не выходят на улицы с оружием, не штурмуют магазины и не мародерствуют, не убивают полицейских".Некоторые эксперты усматривают связь между началом беспорядков в Казахстане и предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Леонид Калашников не вполне разделяет эту позицию."Мне кажется, что связь прослеживается в последние дни, но вряд ли это могло явиться триггером для того, что произошло в Казахстане. Я думаю, что в Казахстане просто воспользовались в том числе и ошибками, которые совершали местные власти и богатеи, которые хотели нажиться ценах на продовольствие и энергоресурсы. Ну а как это сделать, уже давно научены все спецслужбы мира, и особенно такие мощные, как западные. Если они хотели воспользоваться этой ситуацией, то могли действовать через финансирование, через подогрев оппозиции в соцсетях, а потом и организационно. Но я не утверждаю этого".Депутат напомнил, что известны уже десятки таких революций, которые осуществлялись извне. "Здесь, в Казахстане, пока никаких а-ля нуланд не видно, но они же необязательно ходят по площадям и раздают печеньки" - добавляет Леонид Калашников.И в данной ситуации они будут видеть руку Москвы, всячески это подчёркивать, обвинять власти, которые применили силу. Уже вчера я видел, что Америка одергивала власти Казахстана, мол, подумайте над неправомерным применением силы".Политик напомнил ситуацию со штурмом Капитолия в Вашингтоне год назад: тогда на помощь полицейским для подавления протеста были стянуты силы Нацгвардии, и правоохранители не церемонились с бунтовщиками."Нам надо заниматься собственными проблемами, в том числе и в Казахстане с помощью тех структур, которые призваны помогать в решении подобных ситуаций, например, ОДКБ" - говорит Леонид Калашников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/konstantin-zatulin-o-protestakh-v-kazakhstane-i-pozitsii-zapada-pokhmele-posle-bitvy-1037043324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/uscherb-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-sostavil-okolo-92-mln-1037043737.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mid-rossii-nazval-sobytiya-v-kazakhstane-popytkoy-izvne-podorvat-tselostnost-strany-1037042976.html

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, мнение, казахстан