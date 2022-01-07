https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/vlasti-kazakhstana-zayavili-chto-pravoporyadok-vosstanovlen-vo-vsekh-rayonakh-respubliki-1037049345.html

Власти Казахстана заявили, что правопорядок восстановлен во всех районах республики

Власти Казахстана заявили, что правопорядок восстановлен во всех районах республики

По данным СМИ, в Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 преступников ранены. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T09:25+0300

2022-01-07T09:25+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана, ведется поиск и розыск "остатков" бандитов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, пишет РИА Новости.Абаев отметил, что многие боевики ликвидированы и задержаны. Он добавил, что их личности устанавливаются, прорабатываются различные версии их принадлежности к экстремистским организациям.По словам Абаева, "захватчики" в Казахстане действовали профессионально, использовали собственную связь, были попытки выйти в прямой эфир, с их стороны действовали снайперы."Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана в эфире телеканала "Хабар 24".Он добавил, что "захватчики" действовали профессионально. Ими было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. На всех захваченных объектах устанавливались баррикады и блокпосты. Со стороны террористов "действовали снайперы со специальными винтовками".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур. На заседании обсуждали оперативную обстановку в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.Токаев заявил, что контртеррористические акции в стране следует продолжать до полного уничтожения боевиков.Министерство внутренних дел Казахстана, как передавал накануне Sputnik Казахстан, заявляло, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.По данным СМИ, в Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 преступников ранены.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-odkb-otsenili-sroki-prisutstviya-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037047354.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/nasilie-i-agoniya-kak-prokhodyat-protesty-v-kazakhstane-1037046621.html

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