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"Походили по улицам и сели за решетку": жители Казахстана рассказали о протестах

"Походили по улицам и сели за решетку": жители Казахстана рассказали о протестах

Рядовые жители провинциальных городов Казахстана прокомментировали сложившуюся в республике ситуацию и ее предпосылки. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T16:33+0300

2022-01-08T16:33+0300

2022-01-08T16:50+0300

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Жители провинциальных городов в Казахстане недовольны повышением цен на продукты и коммуналку, но в шоке от происходящего в стране и осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга и отмечают, что многие из них - приезжие. Подробнее - в материале корреспондента РИА Новости.По ее словам, продолжающийся рост цен подтолкнул людей выйти на акции протеста."А террористы воспользовались ситуацией, и пока власти принимали требования протестующих, выступили на первый план", - отметила собеседница агентства.Вместо требований — насилие и наслаждение властьюДругая жительница города, Татьяна, призналась, что все в ее окружении, - госслужащие, журналисты, учителя, - "в большом шоке от происходящего"."Адекватные люди осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга: нападения на полицию, мародерства, убийства. Эти люди уже не выдвигают никаких требований, они просто крушат все вокруг и наслаждаются властью, которую они получили на время митингов", - поделилась она своим мнением с корреспондентом РИА Новости."Хорошо, что в нашем городе все проходит спокойно по сравнению с Алматы, Таразом, Актобе. Но видеть баррикады и полицию на главной площади страшно. Все сейчас звонят родным и друзьям в другие города, спрашивают про обстановку и с ужасом смотрят новости", - добавила она.Молодежь приехала бунтоватьПроживающий в Павлодаре Алексей также отмечает, что триггером протестов стало ухудшение материального положения, однако все зачинщики беспорядков в его городе - приезжие."Конечно, сказались локдауны, ограничения из-за пандемии.​ Упал спрос на все, кроме продуктов, больше стало безработных. Цены росли, а зарплаты - нет, и пенсии только обещали индексировать", - рассказал он агентству."В Сети люди выкладывали видео с улиц нашего города. Он у нас небольшой, многие друг друга знают. Я смотрел на эти кадры и не нашел ни одного знакомого лица. Почти все приезжие, молодые. Походили по улицам и сели за решетку. Даже не смогли высказать, чего они хотят.​ Надо быстрее заканчивать с этими выступлениями. И что-то делать с ценами, зарплатами, пенсиями", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/zapad-vinit-v-kazakhstanskom-krizise-rossiyu-1037063019.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/bzhaniya-podderzhivaem-stremlenie-zakonnogo-rukovodstva-kazakhstana-vosstanovit-pravoporyadok-1037064544.html

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