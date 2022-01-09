https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/uchenye-iz-ssha-priznali-opasnymi-antitela-posle-perenesennogo-covid-19-1037071462.html

Ученые из США признали опасными антитела после перенесенного COVID-19

Ученые из США признали опасными антитела после перенесенного COVID-19

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них скончались. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T09:15+0300

2022-01-09T09:15+0300

2022-01-09T09:39+0300

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Эти выводы подтвердил тот факт, что у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.Аутоантитела — антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.Ранее стало известно, что даже легкое течение COVID-19 может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/nazvana-data-vypuska-preparata-iz-antitel-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1036504556.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/uchenye-vyyasnili-naskolko-omikron-opasen-dlya-legkikh-1037005873.html

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