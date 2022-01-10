https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-kak-oni-spravlyayutsya-s-postavlennymi-zadachami-1037090348.html
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан на ограниченный период, в их число входят представители ВС России, Белоруссии, Армении, Киргизии и... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T18:50+0300
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"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — заявил Владимир Путин о происходящем в Казахстане. Российский президент подчеркнул, что люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди. Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран - участниц ОДКБ. О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в ролике Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
18:50 10.01.2022 (обновлено: 19:02 10.01.2022)
Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан на ограниченный период, в их число входят представители ВС России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — заявил Владимир Путин о происходящем в Казахстане.
Российский президент подчеркнул, что люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди.
Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран - участниц ОДКБ.
О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в ролике Sputnik.