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https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html
Путин: в Казахстане использовались майданные технологии
Путин: в Казахстане использовались майданные технологии
В понедельник 10 января лидеры ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане. В сессии принимают участие все государства — члены организации: Армения, Белоруссия... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T11:15+0300
2022-01-10T11:33+0300
политика
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казахстан
владимир путин
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, пишет РИА Новости. Президент России отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.Владимир Путин выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, а на казахстанскую землю вернутся мир и спокойствие."Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин на саммите ОДКБ.Российский президент добавил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны .Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/alma-aty-ozhivaet-kak-mirotvortsy-odkb-vzyali-situatsiyu-pod-kontrol-1037077970.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/kosachev-mirotvorcheskaya-missiya-odkb-v-kazakhstane-usilit-avtoritet-organizatsii-1037050756.html
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политика, одкб, казахстан, владимир путин

Путин: в Казахстане использовались майданные технологии

11:15 10.01.2022 (обновлено: 11:33 10.01.2022)
© Sputnik Александр Мироглов / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik Александр Мироглов
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В понедельник 10 января лидеры ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане. В сессии принимают участие все государства — члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, пишет РИА Новости.
"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - сказал Путин.
Президент России отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
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Владимир Путин выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, а на казахстанскую землю вернутся мир и спокойствие.
"Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин на саммите ОДКБ.
Российский президент добавил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны .
"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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