https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html

Путин: в Казахстане использовались майданные технологии

Путин: в Казахстане использовались майданные технологии

В понедельник 10 января лидеры ОДКБ обсуждают ситуацию в Казахстане. В сессии принимают участие все государства — члены организации: Армения, Белоруссия... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T11:15+0300

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политика

одкб

казахстан

владимир путин

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, пишет РИА Новости. Президент России отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.Владимир Путин выразил уверенность, что в самое ближайшее время положение в Казахстане стабилизируется, а на казахстанскую землю вернутся мир и спокойствие."Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами вооруженных военных Казахстана и правоохранительных органов", - сказал Путин на саммите ОДКБ.Российский президент добавил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны .Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/alma-aty-ozhivaet-kak-mirotvortsy-odkb-vzyali-situatsiyu-pod-kontrol-1037077970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/kosachev-mirotvorcheskaya-missiya-odkb-v-kazakhstane-usilit-avtoritet-organizatsii-1037050756.html

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политика, одкб, казахстан, владимир путин