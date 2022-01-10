Новые способы повышения боевой эффективности отработают на учениях в ЮВО в Абхазии
© Foto / пресс-служба ЮВОВоеннослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия провели тактико-специальное учение по ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, скрывающихся в горно-лесистой местности.
© Foto / пресс-служба ЮВО
Учения охватят 20 общевойсковых полигонов в России и на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. На учениях в Южном военном округе отработают в зимних условиях новые способы, повышающие боевую эффективность, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
25 ноября 2021, 16:00
Учения будут проходить на полигонах российской военной базы, расположенной на территории Абхазии, а также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, в Армении, и Южной Осетии.
Ввести нововведения в практику боевой подготовки в зимнем периоде обучения потребовал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
Для организации ротных тактических учений планируется задействовать более 40 отрядов обеспечения мобильности как нового элемента боевого порядка. Также для снижения заметности войск в боевых условиях в состав подразделений включены аэрозольные команды. В тактических учениях в зимнем периоде обучения продолжится совершенствование подготовки мотострелковых подразделений, действующих на вертолетах.
На этапе двусторонних ротных тактических и специальных учений в войсках ЮВО в зимнем периоде обучения задействуют силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.
Ввести нововведения в практику боевой подготовки в зимнем периоде обучения потребовал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
Для организации ротных тактических учений планируется задействовать более 40 отрядов обеспечения мобильности как нового элемента боевого порядка. Также для снижения заметности войск в боевых условиях в состав подразделений включены аэрозольные команды. В тактических учениях в зимнем периоде обучения продолжится совершенствование подготовки мотострелковых подразделений, действующих на вертолетах.
На этапе двусторонних ротных тактических и специальных учений в войсках ЮВО в зимнем периоде обучения задействуют силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.