https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/obnaruzheno-telo-okhotnika-propavshego-v-sukhumskom-rayone-1037083904.html

Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе

Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе

Поиски пропавшего начались вечером 9 января и продолжались всю ночь. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

происшествия

сухумский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Тело охотника, пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района обнаружено спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной версии, мужчина сорвался со скалы. Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего Габлия с 17:25 9 января, к ним присоединились и родные охотника. Поиски продолжались всю ночь.В декабре прошлого года в окрестностях Ткуарчала было найдено тело охотника Бето Квеквескири, его поиски спасатели вели с 30 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/kvitsiniya-o-povedenii-v-gorakh-esli-zabludilsya-glavnoe---ne-panikovat--1036625172.html

сухумский район

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происшествия, сухумский район, мчс абхазии