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Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
Поиски пропавшего начались вечером 9 января и продолжались всю ночь. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
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сухумский район
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Тело охотника, пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района обнаружено спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной версии, мужчина сорвался со скалы. Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего Габлия с 17:25 9 января, к ним присоединились и родные охотника. Поиски продолжались всю ночь.В декабре прошлого года в окрестностях Ткуарчала было найдено тело охотника Бето Квеквескири, его поиски спасатели вели с 30 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/kvitsiniya-o-povedenii-v-gorakh-esli-zabludilsya-glavnoe---ne-panikovat--1036625172.html
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происшествия, сухумский район, мчс абхазии

Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе

13:35 10.01.2022 (обновлено: 13:51 10.01.2022)
© Sputnik / Илона ХварцкияВ сосновом лесу.
В сосновом лесу. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Поиски пропавшего начались вечером 9 января и продолжались всю ночь.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Тело охотника, пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района обнаружено спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной версии, мужчина сорвался со скалы.
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Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего Габлия с 17:25 9 января, к ним присоединились и родные охотника. Поиски продолжались всю ночь.
В декабре прошлого года в окрестностях Ткуарчала было найдено тело охотника Бето Квеквескири, его поиски спасатели вели с 30 ноября.
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