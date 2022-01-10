https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/obnaruzheno-telo-okhotnika-propavshego-v-sukhumskom-rayone-1037083904.html
Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
Поиски пропавшего начались вечером 9 января и продолжались всю ночь. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T13:35+0300
2022-01-10T13:35+0300
2022-01-10T13:51+0300
в абхазии
происшествия
сухумский район
мчс абхазии
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Тело охотника, пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района обнаружено спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной версии, мужчина сорвался со скалы. Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего Габлия с 17:25 9 января, к ним присоединились и родные охотника. Поиски продолжались всю ночь.В декабре прошлого года в окрестностях Ткуарчала было найдено тело охотника Бето Квеквескири, его поиски спасатели вели с 30 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/kvitsiniya-o-povedenii-v-gorakh-esli-zabludilsya-glavnoe---ne-panikovat--1036625172.html
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происшествия, сухумский район, мчс абхазии
Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
13:35 10.01.2022 (обновлено: 13:51 10.01.2022)
Поиски пропавшего начались вечером 9 января и продолжались всю ночь.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik
. Тело охотника, пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района обнаружено спасателями МЧС Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
По предварительной версии, мужчина сорвался со скалы.
Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего Габлия с 17:25 9 января, к ним присоединились и родные охотника. Поиски продолжались всю ночь.
В декабре прошлого года в окрестностях Ткуарчала было найдено тело охотника Бето Квеквескири, его поиски спасатели вели с 30 ноября.