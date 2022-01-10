https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/rossiya-i-ssha-zavershili-peregovory-v-zheneve-1037090658.html

Россия и США завершили переговоры в Женеве

Россия и США завершили переговоры в Женеве

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T19:10+0300

2022-01-10T19:10+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство США при женевском отделении ООН.Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/gensek-nato-vyrazil-uverennost-v-vozmozhnosti-vedeniya-rezultativnogo-dialoga-s-rossiey--1037085433.html

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