https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/rossiya-i-ssha-zavershili-peregovory-v-zheneve-1037090658.html
Россия и США завершили переговоры в Женеве
Россия и США завершили переговоры в Женеве
12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T19:10+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство США при женевском отделении ООН.Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/gensek-nato-vyrazil-uverennost-v-vozmozhnosti-vedeniya-rezultativnogo-dialoga-s-rossiey--1037085433.html
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политика, россия, нато, сша
Россия и США завершили переговоры в Женеве
19:10 10.01.2022 (обновлено: 19:11 10.01.2022)
12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве, пишет РИА Новости
со ссылкой на постпредство США при женевском отделении ООН.
Встреча продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч.
Российскую делегацию возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.
Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.