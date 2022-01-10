https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/gensek-nato-vyrazil-uverennost-v-vozmozhnosti-vedeniya-rezultativnogo-dialoga-s-rossiey--1037085433.html

Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией

Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией

12 января состоится заседание совета Россия-НАТО по обсуждению вопросов безопасности в Европе. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T14:56+0300

2022-01-10T14:56+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию, пишут РИА Новости. В понедельник 10 января в преддверии заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе прошла встреча Йенса Столтенберга и Ольги Стефанишиной, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции. В рамках этого визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина, на котором будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Одновременно в Женеве проходит встреча в закрытом формате на уровне представителей МИД России и Соединенных Штатов Америки. 12 января пройдет заседание Совета Россия-НАТО, 13 января - многосторонняя встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Тем не менее, по мнению генсека Североатлантического Альянса, не стоит ожидать решения всех проблем на этой неделе, это "было бы нереалистично". Главная цель - это недопущение развития нового конфликта в Европе. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, касающихся безопасности. Кремль требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения организации на восток, от вступления в ее состав Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/delegatsiya-rossii-pribyla-v-zhenevu-na-peregovory-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1037073398.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/lavrov-rossiya-primet-mery-esli-ssha-ne-otvetyat-na-ideyu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036990239.html

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