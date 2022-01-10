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Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией
Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией
12 января состоится заседание совета Россия-НАТО по обсуждению вопросов безопасности в Европе. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T14:56+0300
2022-01-10T14:56+0300
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию, пишут РИА Новости. В понедельник 10 января в преддверии заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе прошла встреча Йенса Столтенберга и Ольги Стефанишиной, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции. В рамках этого визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина, на котором будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Одновременно в Женеве проходит встреча в закрытом формате на уровне представителей МИД России и Соединенных Штатов Америки. 12 января пройдет заседание Совета Россия-НАТО, 13 января - многосторонняя встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Тем не менее, по мнению генсека Североатлантического Альянса, не стоит ожидать решения всех проблем на этой неделе, это "было бы нереалистично". Главная цель - это недопущение развития нового конфликта в Европе. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, касающихся безопасности. Кремль требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения организации на восток, от вступления в ее состав Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/delegatsiya-rossii-pribyla-v-zhenevu-na-peregovory-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1037073398.html
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украина, мид рф, россия, нато
Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией
12 января состоится заседание совета Россия-НАТО по обсуждению вопросов безопасности в Европе.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik.
Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг уверен, что с Россией можно вести результативный диалог, но также не исключает и возможную конфронтацию, пишут РИА Новости
.
"Это важные усилия, направленные на то, чтобы добиться политического решения и предотвратить военный конфликт, мы проводим эти переговоры в духе доброй воли, готовы выслушать озабоченности России. Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром (Норвегии - ред.), я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях… Одновременно с этим мы должны быть готовы к тому, что Россия захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо сотрудничества", - сказал Столтенберг.
В понедельник 10 января в преддверии заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе прошла встреча Йенса Столтенберга и Ольги Стефанишиной, вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции. В рамках этого визита пройдет заседание комиссии НАТО-Украина, на котором будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Одновременно в Женеве проходит встреча в закрытом формате на уровне представителей МИД России и Соединенных Штатов Америки.
12 января пройдет заседание Совета Россия-НАТО, 13 января - многосторонняя встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Тем не менее, по мнению генсека Североатлантического Альянса, не стоит ожидать решения всех проблем на этой неделе, это "было бы нереалистично". Главная цель - это недопущение развития нового конфликта в Европе.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, касающихся безопасности. Кремль требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения организации на восток, от вступления в ее состав Украины и от создания военных баз на территории постсоветских стран.