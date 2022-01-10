https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/samolety-minoborony-rossii-dostavili-poltory-tysyachi-rossiyan-na-rodinu-iz-kazakhstana-1037088138.html

Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана

Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Москву 1461 гражданина России. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T16:30+0300

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казахстан

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Многие из россиян приехали в Казахстан на новогодние праздники, чтобы навестить родственников или провести отпуск. Однако из-за беспорядков и обострения ситуации в стране авиасообщение было приостановлено, а аэропорты закрыты. Граждане не смогли улететь обратно на родину регулярными рейсами и были вынуждены обратиться за помощью к руководству российского контингента миротворческих сил. Всех, кто изъявил желание вернуться в Россию, доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации Министерства обороны. Среди пассажиров также оказались спортсмены, которые проводили в Казахстане сборы и не могли вернуться обратно в РФ без помощи российских миротворцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html

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видео, казахстан, министерство обороны рф, мультимедиа