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Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана
Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана
Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Москву 1461 гражданина России. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
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Многие из россиян приехали в Казахстан на новогодние праздники, чтобы навестить родственников или провести отпуск. Однако из-за беспорядков и обострения ситуации в стране авиасообщение было приостановлено, а аэропорты закрыты. Граждане не смогли улететь обратно на родину регулярными рейсами и были вынуждены обратиться за помощью к руководству российского контингента миротворческих сил. Всех, кто изъявил желание вернуться в Россию, доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации Министерства обороны. Среди пассажиров также оказались спортсмены, которые проводили в Казахстане сборы и не могли вернуться обратно в РФ без помощи российских миротворцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html
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видео, казахстан, министерство обороны рф, мультимедиа

Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана

16:30 10.01.2022
© Видео / Sputnik
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Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Москву 1461 гражданина России.
Многие из россиян приехали в Казахстан на новогодние праздники, чтобы навестить родственников или провести отпуск.
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Однако из-за беспорядков и обострения ситуации в стране авиасообщение было приостановлено, а аэропорты закрыты. Граждане не смогли улететь обратно на родину регулярными рейсами и были вынуждены обратиться за помощью к руководству российского контингента миротворческих сил.
Всех, кто изъявил желание вернуться в Россию, доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации Министерства обороны.
Среди пассажиров также оказались спортсмены, которые проводили в Казахстане сборы и не могли вернуться обратно в РФ без помощи российских миротворцев.
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