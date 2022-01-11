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Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день темп прироста количества заболевших составляет 0,16%. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T16:25+0300
2022-01-11T16:25+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выразил твердую уверенность в том, что Россию ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в конце января-начале февраля. Причиной скачка он назвал омикрон-штамм, характеризующийся высокой заразностью и распространяющийся среди населения намного быстрее, чем все предыдущие варианты болезни. Тем не менее Логунов отметил и положительные моменты, пояснив, что несмотря на заразность "омикрон" является менее опасным вариантом коронавирусной инфекции – по статистике Великобритании и ЮАР, летальность при заражении этим штаммом снижена более чем в четыре раза, а количество госпитализаций – почти на треть. Ранее специальный представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что "омикрон" станет причиной усложнения ситуации с коронавирусом в следующие три месяца и добавил, что вирус продолжает мутировать и развиваться, и появление других штаммов весьма вероятно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе

16:25 11.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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За сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день темп прироста количества заболевших составляет 0,16%.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выразил твердую уверенность в том, что Россию ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в конце января-начале февраля.
Причиной скачка он назвал омикрон-штамм, характеризующийся высокой заразностью и распространяющийся среди населения намного быстрее, чем все предыдущие варианты болезни.
Сотрудник лаборатории перинатального центра республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко за работой. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Назван процент смертности от омикрон-штамма
30 декабря 2021, 09:45
Тем не менее Логунов отметил и положительные моменты, пояснив, что несмотря на заразность "омикрон" является менее опасным вариантом коронавирусной инфекции – по статистике Великобритании и ЮАР, летальность при заражении этим штаммом снижена более чем в четыре раза, а количество госпитализаций – почти на треть.
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
ВОЗ предупредила, что "омикрон" усложнит ситуацию в следующие три месяца
Вчера, 20:15
Ранее специальный представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что "омикрон" станет причиной усложнения ситуации с коронавирусом в следующие три месяца и добавил, что вирус продолжает мутировать и развиваться, и появление других штаммов весьма вероятно.
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