https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/eksperty-sprognozirovali-rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-v-rossii-v-yanvare-1037108274.html
Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день темп прироста количества заболевших составляет 0,16%. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T16:25+0300
2022-01-11T16:25+0300
2022-01-11T16:25+0300
в мире
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выразил твердую уверенность в том, что Россию ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в конце января-начале февраля. Причиной скачка он назвал омикрон-штамм, характеризующийся высокой заразностью и распространяющийся среди населения намного быстрее, чем все предыдущие варианты болезни. Тем не менее Логунов отметил и положительные моменты, пояснив, что несмотря на заразность "омикрон" является менее опасным вариантом коронавирусной инфекции – по статистике Великобритании и ЮАР, летальность при заражении этим штаммом снижена более чем в четыре раза, а количество госпитализаций – почти на треть. Ранее специальный представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что "омикрон" станет причиной усложнения ситуации с коронавирусом в следующие три месяца и добавил, что вирус продолжает мутировать и развиваться, и появление других штаммов весьма вероятно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день темп прироста количества заболевших составляет 0,16%.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"
выразил твердую уверенность в том, что Россию ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в конце января-начале февраля.
Причиной скачка он назвал омикрон-штамм, характеризующийся высокой заразностью и распространяющийся среди населения намного быстрее, чем все предыдущие варианты болезни.
Тем не менее Логунов отметил и положительные моменты, пояснив, что несмотря на заразность "омикрон" является менее опасным вариантом коронавирусной инфекции – по статистике Великобритании и ЮАР, летальность при заражении этим штаммом снижена более чем в четыре раза, а количество госпитализаций – почти на треть.
Ранее специальный представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил, что "омикрон" станет причиной усложнения ситуации с коронавирусом в следующие три месяца и добавил, что вирус продолжает мутировать и развиваться, и появление других штаммов весьма вероятно.