https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/nazvano-kolichestvo-revaktsinirovannykh-ot-covid-19-v-sukhume-s-nachala-goda--1037113152.html

Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года

Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года

Все пункты вакцинации в Сухуме работают в штатном режиме и принимают пациентов с 2 января. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T18:10+0300

2022-01-11T18:10+0300

2022-01-11T18:10+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Более 350 человек ревакцинировались в Сухуме с начала года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.Со 2 января первый компонент "Спутника V" получили 6 человек, а второй компонент - 120 человек.Больше всего спросом, по словам Воуба, пользуется "Спутник Лайт", именно его выбирают для ревакцинации."Многие спрашивают, какую вакцину выбирать для ревакцинации. Мы рекомендуем "Спутник Лайт". Если с самого начала человек сделал "Спутник Лайт", то ревакцинацию этой же вакциной он должен пройти уже через полгода. Если прошло больше времени, скажем восемь и более месяцев, то лучше вакцинироваться "Спутником V". Если человек еще не вакцинировался ни разу, мы рекомендуем выбирать "Спутник V", потому что он дает больше антител, которые сохраняются в организме дольше”, - пояснила Ирма Воуба.По словам начальника Управления здравоохранения администрации Сухума, наблюдается небольшой рост заболевания. В то же время среди детей заболевших меньше.В Сухуме с начала вакцинации "Спутником Лайт" привились 2600 человек, "Спутником V" - 5250 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/eksperty-sprognozirovali-rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-v-rossii-v-yanvare-1037108274.html

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии