Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/nazvano-kolichestvo-revaktsinirovannykh-ot-covid-19-v-sukhume-s-nachala-goda--1037113152.html
Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года
Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года
Все пункты вакцинации в Сухуме работают в штатном режиме и принимают пациентов с 2 января. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T18:10+0300
2022-01-11T18:10+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/16/1032885608_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_2e65c8377555800e37aef2579f7182a8.jpg
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Более 350 человек ревакцинировались в Сухуме с начала года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.Со 2 января первый компонент "Спутника V" получили 6 человек, а второй компонент - 120 человек.Больше всего спросом, по словам Воуба, пользуется "Спутник Лайт", именно его выбирают для ревакцинации."Многие спрашивают, какую вакцину выбирать для ревакцинации. Мы рекомендуем "Спутник Лайт". Если с самого начала человек сделал "Спутник Лайт", то ревакцинацию этой же вакциной он должен пройти уже через полгода. Если прошло больше времени, скажем восемь и более месяцев, то лучше вакцинироваться "Спутником V". Если человек еще не вакцинировался ни разу, мы рекомендуем выбирать "Спутник V", потому что он дает больше антител, которые сохраняются в организме дольше”, - пояснила Ирма Воуба.По словам начальника Управления здравоохранения администрации Сухума, наблюдается небольшой рост заболевания. В то же время среди детей заболевших меньше.В Сухуме с начала вакцинации "Спутником Лайт" привились 2600 человек, "Спутником V" - 5250 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/eksperty-sprognozirovali-rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-v-rossii-v-yanvare-1037108274.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/16/1032885608_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7ee82e70572450ed9e7a4a09d00649db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года

18:10 11.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВакцинация в Гостином дворе
Вакцинация в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Все пункты вакцинации в Сухуме работают в штатном режиме и принимают пациентов с 2 января.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Более 350 человек ревакцинировались в Сухуме с начала года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
В Абхазии
Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии
23 декабря 2021, 21:27
Со 2 января первый компонент "Спутника V" получили 6 человек, а второй компонент - 120 человек.
Больше всего спросом, по словам Воуба, пользуется "Спутник Лайт", именно его выбирают для ревакцинации.
"Многие спрашивают, какую вакцину выбирать для ревакцинации. Мы рекомендуем "Спутник Лайт". Если с самого начала человек сделал "Спутник Лайт", то ревакцинацию этой же вакциной он должен пройти уже через полгода. Если прошло больше времени, скажем восемь и более месяцев, то лучше вакцинироваться "Спутником V". Если человек еще не вакцинировался ни разу, мы рекомендуем выбирать "Спутник V", потому что он дает больше антител, которые сохраняются в организме дольше”, - пояснила Ирма Воуба.
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
16:25
По словам начальника Управления здравоохранения администрации Сухума, наблюдается небольшой рост заболевания. В то же время среди детей заболевших меньше.
“Школы ушли на каникулы немного раньше, чем обычно. Это способствовало сокращению числа заболевших среди детей и подростков”, - добавила Воуба.
В Сухуме с начала вакцинации "Спутником Лайт" привились 2600 человек, "Спутником V" - 5250 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию превысил 19 тысяч тонн
18:10Названо количество ревакцинированных от COVID-19 в Сухуме с начала года
17:43Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
17:20Более 22 тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в новогодние праздники
16:55Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии с 11 по 17 января
16:25Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
15:50Заседание об избрании меры пресечения еще одному участнику протестов в Сухуме перенесено
15:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
15:02МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
14:40Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:15Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков
13:55Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
13:25Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
12:54Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий
12:53Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
12:25Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
12:00"Революция "орков": почему силы безопасности Казахстана "проспали" и что дальше
11:26Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
10:35Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
10:07Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят