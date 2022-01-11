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Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти выявляют зачинщиков акций. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T09:42+0300
2022-01-11T09:42+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-kak-oni-spravlyayutsya-s-postavlennymi-zadachami-1037090348.html
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политика, одкб, казахстан
Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
09:42 11.01.2022 (обновлено: 10:10 11.01.2022)
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти выявляют зачинщиков акций.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik
. Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займет не более десяти дней", – сказал он, выступая перед депутатами парламента.
На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.
Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.