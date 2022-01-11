https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/nazvany-sroki-vyvoda-mirotvortsev-odkb-iz-kazakhstana-1037105333.html

Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти выявляют зачинщиков акций. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T09:42+0300

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политика

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казахстан

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-kak-oni-spravlyayutsya-s-postavlennymi-zadachami-1037090348.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/putin-v-kazakhstane-ispolzovalis-maydannye-tekhnologii-1037082456.html

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