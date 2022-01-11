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Пятый задержанный после митинга в Сухуме взят под домашний арест
Пятый задержанный после митинга в Сухуме взят под домашний арест
В Сухуме 21 декабря прошлого года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T19:55+0300
2022-01-11T20:03+0300
в абхазии
митинги
сухумский городской суд
акция протеста абхазской оппозиции
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для пятого задержанного участника акции протеста в Сухуме Рамаза Джопуа в виде домашнего ареста по месту жительства до 22 марта 2022 года.Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.Ранее судом была назначена мера пресечения в отношении Батала Цвижба на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. На 15 суток, до 23 января, арестован Аслан Тания.Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному участнику протестной акции в Сухуме Баграту Сурмава отложили до 13 января.После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-arestoval-na-15-sutok-esche-odnogo-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037112775.html
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митинги, сухумский городской суд, акция протеста абхазской оппозиции

Пятый задержанный после митинга в Сухуме взят под домашний арест

19:55 11.01.2022 (обновлено: 20:03 11.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский суд
Сухумский суд - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Сухуме 21 декабря прошлого года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для пятого задержанного участника акции протеста в Сухуме Рамаза Джопуа в виде домашнего ареста по месту жительства до 22 марта 2022 года.
Сухумский городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
В Абхазии
Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
17:43
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.
Ранее судом была назначена мера пресечения в отношении Батала Цвижба на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. На 15 суток, до 23 января, арестован Аслан Тания.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия.
Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному участнику протестной акции в Сухуме Баграту Сурмава отложили до 13 января.
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
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