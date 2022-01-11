https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-arestoval-na-15-sutok-esche-odnogo-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037112775.html
Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
Во вторник 11 января Сухумский городской суд избирает меру пресечения для пятерых задержанных участников митинга, переросшего в акцию протеста 21 декабря... 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T17:43+0300
2022-01-11T17:43+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в отношении участника акции протеста Аслана Тания в виде заключения под стражу на 15 дней - до 23 января.Ранее судом была назначена мера пресечения в отношении Батала Цвижба на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-v-sukhume-1037109531.html
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абхазия, митинги, сухумский городской суд, сухум
Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
Во вторник 11 января Сухумский городской суд избирает меру пресечения для пятерых задержанных участников митинга, переросшего в акцию протеста 21 декабря прошлого года в Сухуме.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в отношении участника акции протеста Аслана Тания в виде заключения под стражу на 15 дней - до 23 января.
Ранее судом была назначена мера пресечения в отношении Батала Цвижба на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия.
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено
уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.