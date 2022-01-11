https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/rospotrebnadzor-dopustil-rost-zabolevaemosti-covid-19-do-shestiznachnykh-chisel-v-sutki-1037114319.html

Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

В 35 регионах России уровень заболеваемости превышает среднероссийский. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T20:20+0300

2022-01-11T20:20+0300

2022-01-11T20:20+0300

россия

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией."Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года".Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах.Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/eksperty-sprognozirovali-rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-v-rossii-v-yanvare-1037108274.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19