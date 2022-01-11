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Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки
В 35 регионах России уровень заболеваемости превышает среднероссийский. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T20:20+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией."Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года".Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах.Попова предупредила, что инкубационный период "омикрона" короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки

20:20 11.01.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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В 35 регионах России уровень заболеваемости превышает среднероссийский.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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"Нашими эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года".
Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.
"По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", — пояснила Попова.
Говоря о распространении омикрон-штамма, глава Роспотребнадзора отметила, что выявлено 305 случаев заражения в 13 регионах.
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