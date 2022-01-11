https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-v-sukhume-1037109531.html
Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T14:40+0300
2022-01-11T14:40+0300
2022-01-11T14:43+0300
в абхазии
митинги
прокуратура г. сухум
суд
акция протеста абхазской оппозиции
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для одного из участников акции протеста 21 декабря 2021 года Батала Цвижба, передает корреспондент с места события. Суд под председательством судьи Марата Авидзба посчитал, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда. После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.Граждане были задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 (Организация и участие в массовых беспорядках). Сторона защиты планирует обжаловать решение в Кассационную коллегию Верховного суда Абхазии в течение трех дней.Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря и перерос в акцию протеста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/uchastniki-aktsii-protesta-v-sukhume-prinyali-rezolyutsiyu-1036860421.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/mvd-provedet-operativno-rozysknye-meropriyatiya-po-faktu-massovykh-besporyadkov-v-sukhume-1036915893.html
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митинги, прокуратура г. сухум, суд, акция протеста абхазской оппозиции
Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:40 11.01.2022 (обновлено: 14:43 11.01.2022)
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для одного из участников акции протеста 21 декабря 2021 года Батала Цвижба, передает корреспондент с места события.
В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
Суд под председательством судьи Марата Авидзба посчитал, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда.
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено
уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
Граждане были задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 (Организация и участие в массовых беспорядках).
Сторона защиты планирует обжаловать решение в Кассационную коллегию Верховного суда Абхазии в течение трех дней.
Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря и перерос в акцию протеста.