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Администрация Рицинского парка предупредила посетителей о сильном снегопаде
Администрация Рицинского парка предупредила посетителей о сильном снегопаде
Рицинский реликтовый национальный парк одно из самых популярных туристических направлений Абхазии, за первые десять дней нового года его посетило более 13 000... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T19:35+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В связи с резким ухудшением погодных условий в горных районах Абхазии в период с 14 по 20 января на территории Рицинского реликтового парка ожидаются сильные снегопады, сообщается на официальном аккаунте парка.Возможно ухудшение видимости, резкое понижение температуры воздуха, есть вероятность схода лавин на высокогорных участках, предупреждает администрация парка.В связи с этим представители РРНП просят граждан и гостей Абхазии быть бдительными и напоминают, что въезд в урочище Ауадхара запрещен на весь зимний период в связи с наличием лавиноопасных участков.Службы парка регулярно расчищает дорогу от снега и ежедневно посыпают ее песком, благодаря чему поездка на озеро становится возможной даже для водителей легковых автомобилей, правда, оборудованных зимней резиной. Путешествие на Рицу на летних шинах не допускается, за этим следят сотрудники ГАИ республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/bolee-22-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki-1037112210.html
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Администрация Рицинского парка предупредила посетителей о сильном снегопаде

19:35 12.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкРицинский реликтовый национальный парк
Рицинский реликтовый национальный парк - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рицинский реликтовый национальный парк одно из самых популярных туристических направлений Абхазии, за первые десять дней нового года его посетило более 13 000 туристов.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В связи с резким ухудшением погодных условий в горных районах Абхазии в период с 14 по 20 января на территории Рицинского реликтового парка ожидаются сильные снегопады, сообщается на официальном аккаунте парка.
Возможно ухудшение видимости, резкое понижение температуры воздуха, есть вероятность схода лавин на высокогорных участках, предупреждает администрация парка.
В связи с этим представители РРНП просят граждан и гостей Абхазии быть бдительными и напоминают, что въезд в урочище Ауадхара запрещен на весь зимний период в связи с наличием лавиноопасных участков.
Службы парка регулярно расчищает дорогу от снега и ежедневно посыпают ее песком, благодаря чему поездка на озеро становится возможной даже для водителей легковых автомобилей, правда, оборудованных зимней резиной. Путешествие на Рицу на летних шинах не допускается, за этим следят сотрудники ГАИ республики.
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