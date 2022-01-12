https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/tokaev-otsenil-rezultaty-raboty-missii-odkb-v-kazakhstane-1037121592.html

Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане

Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли важную роль в стабилизации обстановки в... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T15:39+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли важную роль в стабилизации обстановки в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан.Руководитель государства заявил, что миссия была очень успешной и выразил благодарность командованию миротворцев за проделанную работу.Казахский лидер добавил, что вывод солдат согласован с лидерами стран-членов организации и начнется в четверг, 13 января. Режим чрезвычайного положения действует на территории Казахстана до 19 января.Волнения в Казахстане начались в первые дни нового года из-за двойного повышения цен на топливо и быстро переросли в фазу бурных массовых протестов, в ходе которых, по данным ООН, ранения получили более одной тысячи человек. Мародерство, погромы и столкновения с силовиками по всей стране привели к необходимости введения коллективных миротворческих сил.В состав военного контингента входят солдаты из России, Киргизии, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миссия была рассчитана на ограниченное время с целью охраны государственных, военных и социально значимых объектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/nazvany-sroki-vyvoda-mirotvortsev-odkb-iz-kazakhstana-1037105333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/kak-mirotvortsy-odkb-okhranyayut-strategicheskie-obekty-v-kazakhstane-1037117762.html

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