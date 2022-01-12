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Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане
Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли важную роль в стабилизации обстановки в... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T15:39+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли важную роль в стабилизации обстановки в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан.Руководитель государства заявил, что миссия была очень успешной и выразил благодарность командованию миротворцев за проделанную работу.Казахский лидер добавил, что вывод солдат согласован с лидерами стран-членов организации и начнется в четверг, 13 января. Режим чрезвычайного положения действует на территории Казахстана до 19 января.Волнения в Казахстане начались в первые дни нового года из-за двойного повышения цен на топливо и быстро переросли в фазу бурных массовых протестов, в ходе которых, по данным ООН, ранения получили более одной тысячи человек. Мародерство, погромы и столкновения с силовиками по всей стране привели к необходимости введения коллективных миротворческих сил.В состав военного контингента входят солдаты из России, Киргизии, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миссия была рассчитана на ограниченное время с целью охраны государственных, военных и социально значимых объектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/nazvany-sroki-vyvoda-mirotvortsev-odkb-iz-kazakhstana-1037105333.html
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в мире, новости, казахстан

Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане

15:39 12.01.2022 (обновлено: 16:20 12.01.2022)
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Работа миротворцев ОДКБ в Казахстане
 Работа миротворцев ОДКБ в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли важную роль в стабилизации обстановки в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан.
Руководитель государства заявил, что миссия была очень успешной и выразил благодарность командованию миротворцев за проделанную работу.

"Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов", – заявил Токаев

Казахский лидер добавил, что вывод солдат согласован с лидерами стран-членов организации и начнется в четверг, 13 января.
Продолжается переброска основных сил российских миротворцев ОДКБ в Казахстан - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
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Режим чрезвычайного положения действует на территории Казахстана до 19 января.
Волнения в Казахстане начались в первые дни нового года из-за двойного повышения цен на топливо и быстро переросли в фазу бурных массовых протестов, в ходе которых, по данным ООН, ранения получили более одной тысячи человек. Мародерство, погромы и столкновения с силовиками по всей стране привели к необходимости введения коллективных миротворческих сил.
В состав военного контингента входят солдаты из России, Киргизии, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миссия была рассчитана на ограниченное время с целью охраны государственных, военных и социально значимых объектов.
Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
Как миротворцы ОДКБ охраняют стратегические объекты в Казахстане
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