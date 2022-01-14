https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/utro-posle-azhyrnykhua-ritualy-soprovozhdayuschie-prazdnik-1037144964.html

Утро после Ажьырныхуа: ритуалы, сопровождающие праздник

Утро после Ажьырныхуа: ритуалы, сопровождающие праздник

В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или День сотворения мира. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T13:15+0300

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Это очень древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю.SputnikОсновное действо на Ажьырныхуа - обряд жертвоприношения и моление у родовой кузни - проходит в ночь с 13 на 14 января. Но празднование дня сотворения мира у абхазов на этом не завершается.На следующее утро раньше всех встает либо самый старший в семье, либо самый удачливый. Он собирает плющ, который символизирует вечную жизнь, и ветки ореха, символизирующие процветание и плодовитость. Их затем вешают на калитку или же входную дверь. Это своего рода оберег."Наутро тот из членов семьи, кто считается наиболее удачливым, нарвав веток какого-нибудь из растущих поблизости священных деревьев – граба, фундука, плюща, украшает ими вход в дом и другие усадебные постройки. Эти действия, видимо, продиктованные требованиями отправления культа деревьев, призваны принести благополучие семье и хозяйству”, - пишет этнолог Марина Барцыц.Глава семейства также обходит двор и хозяйственные постройки, затем заходит к детям в комнату и разбрасывает монеты и кукурузу, при этом приговаривая “ахьи ардзни чах-чах”. Как отмечает старший научный сотрудник отдела этнологии Абхазского Госмузея Инга Шамба в одном из своих интервью, так он дает благополучие и богатство семье, желает всем здоровья.Ажьырныхуа - очень древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю. Ученые пока еще не смогли точно определить, сколько ему, но, предположительно, более двух тысяч. Если дословно переводить, то это праздник Ажьира – кузни.У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.В специальном обряде, посвященном Богу кузни, принимают участие члены семьи или группы родственных семей, за исключением невесток. Возглавляет обряд старший представитель рода.Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший в роду с ореховой палкой с сердцем и печенью жертвенного животного в руке и стаканом вина произносит молитву.

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абхазия, традиции, ритуал, ажьырныхуа