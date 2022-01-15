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https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/abkhazavtodor-pristupil-k-raschistke-respublikanskoy-trassy-ot-snega-v-trekh-rayonakh-strany-1037151051.html
"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега
"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега
На Абхазию в ночь с 14 на 15 января обрушился снегопад, на некоторых участках республиканской дороги образовались заторы. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазавтодор" приступил к расчистке республиканской трассы с утра 15 января, рассказал гендиректор предприятия Михаил Логуа.Он отметил, что проблемные участки - в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры. Там, по словам Логуа, на какое-то время образовались небольшие пробки, но движение уже восстановлено.Логуа добавил, что состояние дорог в тех районах, где выпал снег, идеальным пока назвать сложно и призвал население без острой необходимости не выезжать из дома, особенно, на дальние расстояния. Он также подчеркнул, что в расчистке трассы специалистам "Абхазавтодора" вызвались помочь сотрудники Госавтоинспекции Абхазии, некоторые из которых взяли в руки лопаты.Ранее МЧС Абхазии также сообщало о том, что сотрудники несут службу в усиленном режиме в связи с непогодой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/sotrudniki-mchs-abkhazii-nesut-sluzhbu-v-usilennom-rezhime-iz-za-nepogody-1037150598.html
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абхазия, снег, погода в абхазии, гк "абхазавтодор", гаи, мчс абхазии

"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега

12:23 15.01.2022 (обновлено: 13:16 15.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Верхне-эшерская дорога
Верхне-эшерская дорога - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На Абхазию в ночь с 14 на 15 января обрушился снегопад, на некоторых участках республиканской дороги образовались заторы.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазавтодор" приступил к расчистке республиканской трассы с утра 15 января, рассказал гендиректор предприятия Михаил Логуа.
Он отметил, что проблемные участки - в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры. Там, по словам Логуа, на какое-то время образовались небольшие пробки, но движение уже восстановлено.

"Сотрудники "Абхазавтодора" сейчас занимаются расчисткой трассы в Гудаутском, Сухумском и Очамчырском районах. Там задействованы по одной снегоуборочной машине. Грейдеры (спецтранспорт, прицепная или самоходная машина - прим.) пока не понадобились. Только в Гудауте его применили. Конечно, техники не хватает, но наши специалисты делают что могут", - отметил он.

Логуа добавил, что состояние дорог в тех районах, где выпал снег, идеальным пока назвать сложно и призвал население без острой необходимости не выезжать из дома, особенно, на дальние расстояния.
Сотрудники МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
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Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды
12:03
Он также подчеркнул, что в расчистке трассы специалистам "Абхазавтодора" вызвались помочь сотрудники Госавтоинспекции Абхазии, некоторые из которых взяли в руки лопаты.
Ранее МЧС Абхазии также сообщало о том, что сотрудники несут службу в усиленном режиме в связи с непогодой.
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