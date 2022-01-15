https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/abkhazavtodor-pristupil-k-raschistke-respublikanskoy-trassy-ot-snega-v-trekh-rayonakh-strany-1037151051.html

"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега

"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега

На Абхазию в ночь с 14 на 15 января обрушился снегопад, на некоторых участках республиканской дороги образовались заторы. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T12:23+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазавтодор" приступил к расчистке республиканской трассы с утра 15 января, рассказал гендиректор предприятия Михаил Логуа.Он отметил, что проблемные участки - в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры. Там, по словам Логуа, на какое-то время образовались небольшие пробки, но движение уже восстановлено.Логуа добавил, что состояние дорог в тех районах, где выпал снег, идеальным пока назвать сложно и призвал население без острой необходимости не выезжать из дома, особенно, на дальние расстояния. Он также подчеркнул, что в расчистке трассы специалистам "Абхазавтодора" вызвались помочь сотрудники Госавтоинспекции Абхазии, некоторые из которых взяли в руки лопаты.Ранее МЧС Абхазии также сообщало о том, что сотрудники несут службу в усиленном режиме в связи с непогодой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/sotrudniki-mchs-abkhazii-nesut-sluzhbu-v-usilennom-rezhime-iz-za-nepogody-1037150598.html

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