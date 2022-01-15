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https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/dopolnitelnye-antikovidnye-mery-mogut-vvesti-v-sochi-pri-vyyavlenii-omikron-shtamma-1037153591.html
Дополнительные антиковидные меры могут ввести в Сочи при выявлении омикрон-штамма
Дополнительные антиковидные меры могут ввести в Сочи при выявлении омикрон-штамма
Новый штамм коронавирусной инфекции характеризуется высокой заразностью и быстрыми темпами распространения, в России зафиксировано уже более 700 случаев... 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T15:35+0300
2022-01-15T15:50+0300
сочи
вакцинация
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи остается стабильной, но в случае выявления омикрон-штамма, будут приняты дополнительные меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. Черноморский город-курорт успешно функционирует даже в условиях действующих ограничений благодаря высоким темпам вакцинации среди жителей Сочи – более 80% населения, работающего в основных отраслях – курортной, транспортной и сфере услуг, уже привито. Глава города заметил, что важно не сбавлять темпы и своевременно ревакцинироваться, так как это позволит избежать локдауна и новых ограничений. Копайгородский заверил, что службы готовы к "приходу" омикрон-штамма – аптеки обеспечены необходимыми лекарствами, в больницах есть необходимый резерв коек.В Сочи соблюдают требования Роспотребнадзора и предписания "режима повышенной готовности", объявленного на территории Краснодарского края, добавил мэр курорта. Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре 2020 в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. В конце декабря сообщалось, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, к середине января количество заболевших увеличилось в семь раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/na-kubani-prodlili-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-po-covid-19-1037147570.html
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сочи, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19

Дополнительные антиковидные меры могут ввести в Сочи при выявлении омикрон-штамма

15:35 15.01.2022 (обновлено: 15:50 15.01.2022)
© Sputnik / Артур ЛебедевДевушка в сквере возле башни железнодорожного вокзала в Сочи.
Девушка в сквере возле башни железнодорожного вокзала в Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Артур Лебедев
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Новый штамм коронавирусной инфекции характеризуется высокой заразностью и быстрыми темпами распространения, в России зафиксировано уже более 700 случаев заболевания.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи остается стабильной, но в случае выявления омикрон-штамма, будут приняты дополнительные меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
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Черноморский город-курорт успешно функционирует даже в условиях действующих ограничений благодаря высоким темпам вакцинации среди жителей Сочи – более 80% населения, работающего в основных отраслях – курортной, транспортной и сфере услуг, уже привито.
Глава города заметил, что важно не сбавлять темпы и своевременно ревакцинироваться, так как это позволит избежать локдауна и новых ограничений.
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Копайгородский заверил, что службы готовы к "приходу" омикрон-штамма – аптеки обеспечены необходимыми лекарствами, в больницах есть необходимый резерв коек.
В Сочи соблюдают требования Роспотребнадзора и предписания "режима повышенной готовности", объявленного на территории Краснодарского края, добавил мэр курорта.
Жителей и гостей города просят соблюдать масочный режим, предупреждают о проверке QR-кодов и тестировании на COVID-19 в аэропорту для всех граждан, прилетевших из-за границы.
Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре 2020 в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. В конце декабря сообщалось, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, к середине января количество заболевших увеличилось в семь раз.
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