https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/dopolnitelnye-antikovidnye-mery-mogut-vvesti-v-sochi-pri-vyyavlenii-omikron-shtamma-1037153591.html

Дополнительные антиковидные меры могут ввести в Сочи при выявлении омикрон-штамма

Дополнительные антиковидные меры могут ввести в Сочи при выявлении омикрон-штамма

Новый штамм коронавирусной инфекции характеризуется высокой заразностью и быстрыми темпами распространения, в России зафиксировано уже более 700 случаев... 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T15:35+0300

2022-01-15T15:35+0300

2022-01-15T15:50+0300

сочи

вакцинация

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи остается стабильной, но в случае выявления омикрон-штамма, будут приняты дополнительные меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. Черноморский город-курорт успешно функционирует даже в условиях действующих ограничений благодаря высоким темпам вакцинации среди жителей Сочи – более 80% населения, работающего в основных отраслях – курортной, транспортной и сфере услуг, уже привито. Глава города заметил, что важно не сбавлять темпы и своевременно ревакцинироваться, так как это позволит избежать локдауна и новых ограничений. Копайгородский заверил, что службы готовы к "приходу" омикрон-штамма – аптеки обеспечены необходимыми лекарствами, в больницах есть необходимый резерв коек.В Сочи соблюдают требования Роспотребнадзора и предписания "режима повышенной готовности", объявленного на территории Краснодарского края, добавил мэр курорта. Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре 2020 в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. В конце декабря сообщалось, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, к середине января количество заболевших увеличилось в семь раз.

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сочи, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19