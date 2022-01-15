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В Роспотребнадзоре рассказали об опасных побочных эффектах COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали об опасных побочных эффектах COVID-19
Коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой во всем мире. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T17:45+0300
2022-01-15T17:45+0300
2022-01-15T17:45+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. У человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, образуются антитела, которые в случае сложного протекания болезни и большого объема поражения легких, могут агрессивно реагировать на живые клетки. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.Задачей антител, которые образуются в организме человека, перенесшего COVID-19, является удаление старых отмерших клеток. Однако, как отмечают специалисты, происходят сбои. Ранее в статье в Journal of Translational Medicine писалось о том, что антитела, образовавшиеся у переболевших коронавирусной инфекцией, в некоторых случаях начинают атаковать живые клетки тканей и органов. Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина подчеркнула, что в большинстве случаев сдавать анализы на уровень антител нет необходимости. Но если у пациента наблюдаются устойчивая температура, боли и деформации в суставах, то доктор может порекомендовать провести дополнительные обследования. При этом вопрос о том, повышается ли уровень подобных антител у пациентов до заражения COVID-19, еще не изучен. Эксперты отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация способны предотвратить подобные атаки, так как после прививки в организме вырабатываются уже хорошо изученные антитела, которые не повреждают здоровые ткани, при этом успешно справляясь со своей задачей по борьбе с инфекцией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/gintsburg-nazval-uslovie-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-1037049800.html
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в мире, россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация
В Роспотребнадзоре рассказали об опасных побочных эффектах COVID-19
Коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой во всем мире.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik.
У человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, образуются антитела, которые в случае сложного протекания болезни и большого объема поражения легких, могут агрессивно реагировать на живые клетки. Об этом пишут РИА Новости
со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.
Задачей антител, которые образуются в организме человека, перенесшего COVID-19, является удаление старых отмерших клеток. Однако, как отмечают специалисты, происходят сбои.
"Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками", - пояснила Руженцова и добавила, что рост количества подобных антител происходит при любой инфекции.
Ранее в статье в Journal of Translational Medicine писалось о том, что антитела, образовавшиеся у переболевших коронавирусной инфекцией, в некоторых случаях начинают атаковать живые клетки тканей и органов.
Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина подчеркнула, что в большинстве случаев сдавать анализы на уровень антител нет необходимости.
Но если у пациента наблюдаются устойчивая температура, боли и деформации в суставах, то доктор может порекомендовать провести дополнительные обследования.
Руженцова добавила, что более активные антитела, ведущие себя агрессивно в отношении здоровых клеток, могут появляться в случае, если у пациента поражен большой объем легочной ткани.
При этом вопрос о том, повышается ли уровень подобных антител у пациентов до заражения COVID-19, еще не изучен.
Эксперты отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация способны предотвратить подобные атаки, так как после прививки в организме вырабатываются уже хорошо изученные антитела, которые не повреждают здоровые ткани, при этом успешно справляясь со своей задачей по борьбе с инфекцией.