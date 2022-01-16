https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/filial-futbolnoy-akademii-zenita-v-abkhazii-obyavil-o-nabore-detey-1037160796.html

Филиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей

Филиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей

Филиал академии санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" открылся в Абхазии в марте 2021 года. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T16:26+0300

2022-01-16T16:26+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Филиал академии футбольного клуба "Зенит" в Сухуме совместно с ФК "Нарт" объявляет набор детей 2014 и 2015 годов рождения, сказал в интервью Sputnik координатор филиала "Зенита" Армен Капикян."Это будут группы, которые в филиале "Зенита" будут образованы с нуля, в каждой группе будет 14-15 детей, отдельно будет сформирована команда, состоящая из детей 2014 года рождения, отдельно 2015 года рождения. Они будут бесплатно одеты, обуты, у них будет возможность ездить на просмотры, то есть с родителей снимается вся нагрузка", - подчеркнул он.Что касается совместной работы с футбольным клубом "Нарт", то оно выгодно как столичной команде, так и филиалу академии "Зенита", отметил Капикян."Нарт" один из лидеров отечественного футбола, поэтому наше сотрудничество взаимовыгодно. У меня в команде сейчас такой момент, что надо трудоустраивать детей, у них должно быть стремление к чему-то, "Нарт" один из клубов, в котором дети хотят играть", - сказал он.Временных ограничений по набору детей в филиал академии "Зенита" не существует, он будет проводиться до того момента, пока не будут сформированы группы, проинформировал Армен Капикян. На сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения. После набора детей 2014 и 2015 годов рождения, будут принимать юных футболистов 2016 и 2017 годов рождения, рассказал Капикян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210327/otkrytie-filialov-Akademii-Zenit-sostoyalos-v-Abkhazii-1032098645.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sukhumskiy-nart-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1036287783.html

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