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Филиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей
Филиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей
Филиал академии санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" открылся в Абхазии в марте 2021 года. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T16:26+0300
2022-01-16T16:27+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Филиал академии футбольного клуба "Зенит" в Сухуме совместно с ФК "Нарт" объявляет набор детей 2014 и 2015 годов рождения, сказал в интервью Sputnik координатор филиала "Зенита" Армен Капикян."Это будут группы, которые в филиале "Зенита" будут образованы с нуля, в каждой группе будет 14-15 детей, отдельно будет сформирована команда, состоящая из детей 2014 года рождения, отдельно 2015 года рождения. Они будут бесплатно одеты, обуты, у них будет возможность ездить на просмотры, то есть с родителей снимается вся нагрузка", - подчеркнул он.Что касается совместной работы с футбольным клубом "Нарт", то оно выгодно как столичной команде, так и филиалу академии "Зенита", отметил Капикян."Нарт" один из лидеров отечественного футбола, поэтому наше сотрудничество взаимовыгодно. У меня в команде сейчас такой момент, что надо трудоустраивать детей, у них должно быть стремление к чему-то, "Нарт" один из клубов, в котором дети хотят играть", - сказал он.Временных ограничений по набору детей в филиал академии "Зенита" не существует, он будет проводиться до того момента, пока не будут сформированы группы, проинформировал Армен Капикян. На сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения. После набора детей 2014 и 2015 годов рождения, будут принимать юных футболистов 2016 и 2017 годов рождения, рассказал Капикян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210327/otkrytie-filialov-Akademii-Zenit-sostoyalos-v-Abkhazii-1032098645.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sukhumskiy-nart-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1036287783.html
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спорт, новости, фк зенит, футбол

Филиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей

16:26 16.01.2022 (обновлено: 16:27 16.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукФутболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" на тренировках в Абхазии
Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба Зенит на тренировках в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Филиал академии санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" открылся в Абхазии в марте 2021 года.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Филиал академии футбольного клуба "Зенит" в Сухуме совместно с ФК "Нарт" объявляет набор детей 2014 и 2015 годов рождения, сказал в интервью Sputnik координатор филиала "Зенита" Армен Капикян.
"Это будут группы, которые в филиале "Зенита" будут образованы с нуля, в каждой группе будет 14-15 детей, отдельно будет сформирована команда, состоящая из детей 2014 года рождения, отдельно 2015 года рождения. Они будут бесплатно одеты, обуты, у них будет возможность ездить на просмотры, то есть с родителей снимается вся нагрузка", - подчеркнул он.
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Что касается совместной работы с футбольным клубом "Нарт", то оно выгодно как столичной команде, так и филиалу академии "Зенита", отметил Капикян.
"Нарт" один из лидеров отечественного футбола, поэтому наше сотрудничество взаимовыгодно. У меня в команде сейчас такой момент, что надо трудоустраивать детей, у них должно быть стремление к чему-то, "Нарт" один из клубов, в котором дети хотят играть", - сказал он.
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Временных ограничений по набору детей в филиал академии "Зенита" не существует, он будет проводиться до того момента, пока не будут сформированы группы, проинформировал Армен Капикян.
На сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения. После набора детей 2014 и 2015 годов рождения, будут принимать юных футболистов 2016 и 2017 годов рождения, рассказал Капикян.
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