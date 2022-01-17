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В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
Абхазфед объединяет 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария и представителями абхазской диаспоры, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В ходе беседы Мурат Махария рассказал Иналу Ардзинба о деятельности Абхазфеда, в частности о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Абхазии в регионе. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии. Представители Федерации попросили содействия в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. В настоящее время в Абхазфед входят 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/inal-ardzinba-provel-vstrechu-s-polnomochnym-predstavitelem-abkhazii-v-turtsii-1037173244.html
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мид абхазии, диаспора, турция

В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции

16:40 17.01.2022 (обновлено: 16:55 17.01.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАГлава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с Председателем Федерации Абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с Председателем Федерации Абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Абхазфед объединяет 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария и представителями абхазской диаспоры, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы Мурат Махария рассказал Иналу Ардзинба о деятельности Абхазфеда, в частности о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Абхазии в регионе. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии.
В городе Измите (Турция) состоялся VII съезд Федерации абхазских культурных центров - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
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Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
15 ноября 2021, 11:33
Участники встречи подчеркнули важность использования всего арсенала культурной и народной дипломатии для укрепления добрососедских связей народов Абхазии и Турции.
Представители Федерации попросили содействия в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.
Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным Представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
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Инал Ардзинба провел встречу с Полномочным представителем Абхазии в Турции
16:16
Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.
В настоящее время в Абхазфед входят 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.
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