https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/glava-mid-abkhazii-prinyal-delegatsiyu-abkhazfed-iz-turtsii-1037173599.html

В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции

В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции

Абхазфед объединяет 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T16:40+0300

2022-01-17T16:40+0300

2022-01-17T16:55+0300

в абхазии

мид абхазии

диаспора

турция

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария и представителями абхазской диаспоры, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В ходе беседы Мурат Махария рассказал Иналу Ардзинба о деятельности Абхазфеда, в частности о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Абхазии в регионе. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии. Представители Федерации попросили содействия в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. В настоящее время в Абхазфед входят 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/inal-ardzinba-provel-vstrechu-s-polnomochnym-predstavitelem-abkhazii-v-turtsii-1037173244.html

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мид абхазии, диаспора, турция