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В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
Абхазфед объединяет 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T16:40+0300
2022-01-17T16:40+0300
2022-01-17T16:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария и представителями абхазской диаспоры, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.В ходе беседы Мурат Махария рассказал Иналу Ардзинба о деятельности Абхазфеда, в частности о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Абхазии в регионе. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии. Представители Федерации попросили содействия в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. В настоящее время в Абхазфед входят 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/izbran-novyy-predsedatel-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1036337882.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/inal-ardzinba-provel-vstrechu-s-polnomochnym-predstavitelem-abkhazii-v-turtsii-1037173244.html
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мид абхазии, диаспора, турция
В Сухуме приняли делегацию Федерации абхазских культурных центров в Турции
16:40 17.01.2022 (обновлено: 16:55 17.01.2022)
Абхазфед объединяет 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
В МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария и представителями абхазской диаспоры, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы Мурат Махария рассказал Иналу Ардзинба о деятельности Абхазфеда, в частности о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Абхазии в регионе. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии.
Участники встречи подчеркнули важность использования всего арсенала культурной и народной дипломатии для укрепления добрососедских связей народов Абхазии и Турции.
Представители Федерации попросили содействия в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.
Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.
В настоящее время в Абхазфед входят 17 абхазских культурных центров по всей Турции общей численностью около 10 000 человек.