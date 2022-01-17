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https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/ot-sessii-do-sessii-chem-khorosha-i-plokha-distantsionka-v-obuchenii-1037168470.html
От сессии до сессии: чем хороша и плоха дистанционка в обучении
От сессии до сессии: чем хороша и плоха дистанционка в обучении
О плюсах и минусах удаленного обучения и онлайн-экзаменов рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T15:10+0300
2022-01-17T15:31+0300
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Мой младший сын – студент одного из высших учебных заведений Москвы. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка обязывает большую часть учебного процесса проводить дистанционно. И к этому я уже успел привыкнуть. Даже вынужденно присутствовал на таких занятиях, когда мы жили вместе в Москве, в гостиничном номере. Вполне удобная форма обучения и для преподавателей, и для студентов, учитывая сложившиеся риски заразиться шагающим широкой поступью вирусом COVID-19. И как бы спокойно к этому отношусь, с пониманием.Удаленка с выкрутасамиНо когда сын заявил, что он может приехать домой в середине декабря, у меня тут же возник резонный вопрос – а как же зачеты, а как же экзамены? Оказывается, и эти процессы уже давно проходят дистанционно. Вот уж простите, но мои мозги не воспринимают это. Видимо, я совсем отсталый экземпляр.Пример из будней моего сына-студента. Сижу, завтракаю. Не включаем телевизор, общаемся шепотом. Все знают, что у сына сегодня два зачета. Он сидит за столом перед ноутбуком и что-то колдует. Вдруг выключается свет. На этот случай, мы – жители Абхазии – уже подготовлены и во всеоружии. Ноутбук работает от собственной батареи, а интернет подаю я со своего мобильного телефона. Временная заминка, небольшая суета и зачетный процесс продолжается. И вот представьте, пока я допивал чай, заходит сын и радостно сообщает, что зачеты сданы! Это за каких-нибудь полчаса! Вот это мне непонятно. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение алгоритм онлайн-зачетов, их объективность, эффективность, но не могу принять такую действительность.Человеческий факторКонечно же, я начинаю вспоминать свою молодость, свою суету во время зачетов и экзаменов. Сессия для любого студента – это подведение итогов семестра, курса, учебного процесса. Очень ответственная пора. Это не просто зачеты, экзамены, оценки, это особый этап развития личности, я бы сказал.Расскажу очень красочный пример из своей студенческой жизни. Второй или третий курс. Сдаем природоохранное право. Очень сложный предмет. Юристы не дадут мне соврать, это один из самых сложных экзаменов. Очень много законов, еще больше нормативных актов. Отовсюду надо нахвататься основного, понять логику, запомнить, систематизировать знания. А тут еще и преподавательница – непростой человек. Корифей в этой области, но со своими особенностями. Студенты моментально, после первых лекций и семинаров начинают анализировать, что за человек, какие предпочтения, какие капризы даже. В этом случае женщина, у которой не сложилась личная жизнь, видимо, слишком увлеклась наукой. От старшекурсников узнаем, что она не любит красивых девушек и с нескрываемой симпатией относится к студентам-парням. Естественно, всю информацию впитываем и делаем определенные выводы. И вот пришло время сдавать экзамен. Поднимаюсь на седьмой этаж и ищу своих. Прохожу мимо группы студентов, не узнаю, прохожу дальше. Меня окликнули: " Ломия, ты куда? У нас в этой аудитории экзамен, не видишь нас?" И тут до меня доходит, что я не узнал однокурсниц. Они в каких-то невзрачных нарядах, без макияжа, простенькие прически. Все понятно. Да и сам я поработал над имиджем. В костюме-тройке, тщательно выбритый, при галстуке . Использую природные данные для преодоления трудностей. И вот мой черед, захожу, здороваюсь, представляюсь. И вижу, что сработало! Получаю, признаюсь честно, нежданно-негаданно для самого себя оценку "хорошо". Радости и восторгу нет предела.Школу жизни заочно не пройтиК чему рассказываю? Мне кажется, что экзаменационная страда студентов – это один из значимых этапов становления личности будущего специалиста. Как бы хорошо и прилежно ты ни учился, все равно у большинства студентов есть пробелы в подготовительном процессе. И вот тут надо учиться выкручиваться, уметь настраиваться, готовиться к сложностям. Выстраивать стратегию, как одеться, как зайти, среди первых или последних, после кого в группе. Очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Именно поэтому мне кажется, что если дистанционную форму обучения можно принять и понять, то проводить онлайн сессии – это не очень правильно. Таким образом мы лишаем будущих специалистов одной из ступеней развития личности, некой школы жизни. Хочется верить, что совсем скоро мы победим этот коварный вирус, все вернется в привычное русло. И студенческая жизнь будет такой же многосложной, интересной и незабываемой, какой должна быть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Nazvany-samye-vysokooplachivaemye-professii-na-udalenke-1032578506.html
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Алексей Ломия
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образование, школы, мировая пандемия коронавируса covid-19

От сессии до сессии: чем хороша и плоха дистанционка в обучении

15:10 17.01.2022 (обновлено: 15:31 17.01.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчебный процесс переведён в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября
Учебный процесс переведён в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
О плюсах и минусах удаленного обучения и онлайн-экзаменов рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия.
Мой младший сын – студент одного из высших учебных заведений Москвы. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка обязывает большую часть учебного процесса проводить дистанционно. И к этому я уже успел привыкнуть. Даже вынужденно присутствовал на таких занятиях, когда мы жили вместе в Москве, в гостиничном номере. Вполне удобная форма обучения и для преподавателей, и для студентов, учитывая сложившиеся риски заразиться шагающим широкой поступью вирусом COVID-19. И как бы спокойно к этому отношусь, с пониманием.

Удаленка с выкрутасами

Но когда сын заявил, что он может приехать домой в середине декабря, у меня тут же возник резонный вопрос – а как же зачеты, а как же экзамены? Оказывается, и эти процессы уже давно проходят дистанционно. Вот уж простите, но мои мозги не воспринимают это. Видимо, я совсем отсталый экземпляр.
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Пример из будней моего сына-студента. Сижу, завтракаю. Не включаем телевизор, общаемся шепотом. Все знают, что у сына сегодня два зачета. Он сидит за столом перед ноутбуком и что-то колдует. Вдруг выключается свет. На этот случай, мы – жители Абхазии – уже подготовлены и во всеоружии. Ноутбук работает от собственной батареи, а интернет подаю я со своего мобильного телефона. Временная заминка, небольшая суета и зачетный процесс продолжается. И вот представьте, пока я допивал чай, заходит сын и радостно сообщает, что зачеты сданы! Это за каких-нибудь полчаса! Вот это мне непонятно. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение алгоритм онлайн-зачетов, их объективность, эффективность, но не могу принять такую действительность.

Человеческий фактор

Конечно же, я начинаю вспоминать свою молодость, свою суету во время зачетов и экзаменов. Сессия для любого студента – это подведение итогов семестра, курса, учебного процесса. Очень ответственная пора. Это не просто зачеты, экзамены, оценки, это особый этап развития личности, я бы сказал.
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Расскажу очень красочный пример из своей студенческой жизни. Второй или третий курс. Сдаем природоохранное право. Очень сложный предмет. Юристы не дадут мне соврать, это один из самых сложных экзаменов. Очень много законов, еще больше нормативных актов. Отовсюду надо нахвататься основного, понять логику, запомнить, систематизировать знания. А тут еще и преподавательница – непростой человек. Корифей в этой области, но со своими особенностями. Студенты моментально, после первых лекций и семинаров начинают анализировать, что за человек, какие предпочтения, какие капризы даже. В этом случае женщина, у которой не сложилась личная жизнь, видимо, слишком увлеклась наукой. От старшекурсников узнаем, что она не любит красивых девушек и с нескрываемой симпатией относится к студентам-парням. Естественно, всю информацию впитываем и делаем определенные выводы.
И вот пришло время сдавать экзамен. Поднимаюсь на седьмой этаж и ищу своих. Прохожу мимо группы студентов, не узнаю, прохожу дальше. Меня окликнули: " Ломия, ты куда? У нас в этой аудитории экзамен, не видишь нас?" И тут до меня доходит, что я не узнал однокурсниц. Они в каких-то невзрачных нарядах, без макияжа, простенькие прически. Все понятно. Да и сам я поработал над имиджем. В костюме-тройке, тщательно выбритый, при галстуке . Использую природные данные для преодоления трудностей. И вот мой черед, захожу, здороваюсь, представляюсь. И вижу, что сработало! Получаю, признаюсь честно, нежданно-негаданно для самого себя оценку "хорошо". Радости и восторгу нет предела.
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Школу жизни заочно не пройти

К чему рассказываю? Мне кажется, что экзаменационная страда студентов – это один из значимых этапов становления личности будущего специалиста. Как бы хорошо и прилежно ты ни учился, все равно у большинства студентов есть пробелы в подготовительном процессе. И вот тут надо учиться выкручиваться, уметь настраиваться, готовиться к сложностям. Выстраивать стратегию, как одеться, как зайти, среди первых или последних, после кого в группе. Очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать.
Я, насколько мог, отслеживал судьбу моих однокурсников. И в подтверждение моих предыдущих выводов с уверенностью могу сказать, что в массе своей карьерного роста достигли как раз те, которые восполняли пробелы учебного процесса, по-студенчески грешили пропусками лекций и семинаров, как раз за счет умелого, стратегического мышления во время сессий.
Именно поэтому мне кажется, что если дистанционную форму обучения можно принять и понять, то проводить онлайн сессии – это не очень правильно. Таким образом мы лишаем будущих специалистов одной из ступеней развития личности, некой школы жизни. Хочется верить, что совсем скоро мы победим этот коварный вирус, все вернется в привычное русло. И студенческая жизнь будет такой же многосложной, интересной и незабываемой, какой должна быть.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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