Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
Заболеваемость COVID-19 в России снова растет, эксперты винят омикрон-штамм, очень быстро распространяющийся по миру. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T10:45+0300
2022-01-17T11:12+0300
в мире
аналитика
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037166928_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_ed3ac3974b317f6638fe709f7bc6339f.jpg
Власти предупреждают: через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная. Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.Необычные свойства гипермутантаВариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Ученых поразили множественные мутации и исключительная трансмиссивность штамма. По скорости распространения его сравнивают с лесным пожаром.После вспышки в Университете Претории "омикрон" быстро перекинулся на соседние провинции ЮАР, а туристы разнесли его по миру. Не остановили ни иммунитет от прививок, ни ПЦР-тесты по прилете, ни маски, ни противоэпидемические меры. Штамм вызвал новые волны COVID-19 в Европе, особенно в Великобритании.В США каждый день выявляют более миллиона случаев. По сообщению властей Нью-Йорка, "омикрону", чтобы стать доминирующим штаммом, понадобилось пять недель. Для сравнения: "дельте" — двадцать. Неудивительно, что в странах, которые пострадали больше всего, заканчиваются диагностические тесты.О том, что волна (а точнее, цунами) "омикрона" ждет Россию, говорят на самом верху. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила шестизначные цифры заражений в сутки. Вероятнее всего, отметила она, эпидемия пойдет по пессимистичному сценарию. На недавнем совещании в правительстве Владимир Путин сказал: есть пара недель, чтобы подготовиться.Сигналы омикрон-волны явные и скрытыеВ России "омикрон" впервые диагностировали 6 декабря у туристов из Южной Африки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 12 января о 698 случаях инфицирования этим вариантом. Спустя два дня Сергей Собянин заявил, что в Москве с 20 декабря зафиксировали 729 заражений.На самом деле это картина недельной давности — столько уходит на чтение генома возбудителя COVID-19. Распространенность варианта гораздо шире. Его уже видят в 13 регионах у людей, явно заразившихся внутри сообщества. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве на "омикрон" приходится треть положительных ПЦР-тестов.О начинающейся волне свидетельствуют цифры оперштаба по борьбе с распространением коронавируса: до Нового года заболеваемость падала, на Рождество снова стала расти, на утро 14 января выявили более 23 тысяч случаев.Еще один признак "омикрона" — рост заражений среди привитых и переболевших, поскольку его отличительная особенность — ускользать от приобретенного иммунитета. Об этом говорят данные из других стран. В частности, ситуация в ЮАР показала: риск реинфекции сейчас выше более чем в два раза, чем во время предыдущих волн, вызванных уханьским штаммом, "альфой" и "дельтой".Косвенно о вспышке "омикрона" можно судить по поисковику "Яндекса". "Если оценить частоту запросов, которые отражают заболеваемость среди привитых, виден быстрый рост, который начался уже на прошлой неделе: относительная доля таких запросов выросла на 87 процентов, превысила пиковые уровни июня-июля и достигла уровня первой половины октября", — пишет дата-аналитик Александр Драган в своем Telegram-канале. Как пример, он приводит такие фразы: "как протекает ковид у вакцинированных", "ковид у вакцинированных по дням", "ковид у вакцинированных отзывы".Что известно об "омикроне": симптомы, летальностьПо поводу летальности "омикрона" нет единого мнения. Точных данных пока нет.Несколько экспериментальных работ, опубликованных в виде препринтов, указывают на то, что "омикрон" переносится легче. Например, к такому выводу пришли ученые из США и Японии, заражавшие гуманизированных хомячков и мышей этим вариантом коронавируса. Отчасти это объясняют другие исследования: вирус быстрее реплицируется в тканях бронхов, чем легких. Но результаты, полученные на хомячках, нельзя напрямую распространять на человеческую популяцию.Лабораторные данные согласуются с предварительными наблюдениями за пациентами в разных странах. Так, аналитика по Нью-Йорку указывает в целом на менее тяжелое течение ковида при "омикроне". Однако существенная доля заболевших ведет к росту госпитализаций — в основном за счет невакцинированных. У них в восемь раз выше риск попасть в больницу по сравнению с привитыми.У концепции "мягкого омикрона" есть противники. Так, ее активно критикует американский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин. Он обращает внимание на минимальную разницу между числом госпитализированных с "омикроном" и "дельтой" в США, а также на количество тяжелых случаев среди детей."Омикрон" отличается огромных числом мутаций в геноме — только в спайк-белке около трех десятков. Генетики ломают голову, где он их приобрел. Первооткрыватели из ЮАР высказали три гипотезы. Первая: вирус мутировал в человеке с ослабленным иммунитетом, возможно, инфицированным ВИЧ. Такие пациенты могут месяцами болеть ковидом в хронической форме. Другой путь — мутация в организме животных, восприимчивых к коронавирусу. А возможно, он изначально циркулировал в какой-то замкнутой популяции людей, редко встречался и его пропустили. Свежая публикация ученых согласуется с первой версией, хотя и не дает окончательного ответа.Омикрон-штамм изменил не только темп эпидемии, но и саму болезнь. Инкубационный период сократился до трех-пяти дней, сообщает Роспотребнадзор. Вместо потери обоняния и вкуса — слабость и головная боль. И как у обычного ОРВИ: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, кашель. У детей могут быть высыпания на коже."Омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Поэтому риск заразиться очень высок, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды. Власти не планируют вводить жесткие противоэпидемические меры, такие как локдаун, но рекомендуют носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Главной защитой во время пандемии остается вакцинация."Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и, может быть, не узнают, что переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", — заявил на днях академик Гинцбург.На следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/vrach-rasskazal-dlya-kogo-ne-opasen-omikron-1037165468.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gintsburg-net-neobkhodimosti-v-modifikatsii-sputnika-v-pod-omikron-1037122657.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/kto-to-zakhotel-prekratit-pandemiyu-spor-o-proiskhozhdenii-koronavirusa-1036874610.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/virusologi-otsenili-teoriyu-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-omikrona-1036825201.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/vaktsina-dlya-podrostkov-sputnik-m-postupit-v-oborot-v-rossii-cherez-nedelyu-1037126980.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037166928_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_6bf2e54f7268da2bd8b5bb6b876f136d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, аналитика, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы

10:45 17.01.2022 (обновлено: 11:12 17.01.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Заболеваемость COVID-19 в России снова растет, эксперты винят омикрон-штамм, очень быстро распространяющийся по миру.
Власти предупреждают: через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная. Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Необычные свойства гипермутанта

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Ученых поразили множественные мутации и исключительная трансмиссивность штамма. По скорости распространения его сравнивают с лесным пожаром.
После вспышки в Университете Претории "омикрон" быстро перекинулся на соседние провинции ЮАР, а туристы разнесли его по миру. Не остановили ни иммунитет от прививок, ни ПЦР-тесты по прилете, ни маски, ни противоэпидемические меры. Штамм вызвал новые волны COVID-19 в Европе, особенно в Великобритании.
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"
08:50
В США каждый день выявляют более миллиона случаев. По сообщению властей Нью-Йорка, "омикрону", чтобы стать доминирующим штаммом, понадобилось пять недель. Для сравнения: "дельте" — двадцать. Неудивительно, что в странах, которые пострадали больше всего, заканчиваются диагностические тесты.
О том, что волна (а точнее, цунами) "омикрона" ждет Россию, говорят на самом верху. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила шестизначные цифры заражений в сутки. Вероятнее всего, отметила она, эпидемия пойдет по пессимистичному сценарию. На недавнем совещании в правительстве Владимир Путин сказал: есть пара недель, чтобы подготовиться.

Сигналы омикрон-волны явные и скрытые

В России "омикрон" впервые диагностировали 6 декабря у туристов из Южной Африки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 12 января о 698 случаях инфицирования этим вариантом. Спустя два дня Сергей Собянин заявил, что в Москве с 20 декабря зафиксировали 729 заражений.
На самом деле это картина недельной давности — столько уходит на чтение генома возбудителя COVID-19. Распространенность варианта гораздо шире. Его уже видят в 13 регионах у людей, явно заразившихся внутри сообщества. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве на "омикрон" приходится треть положительных ПЦР-тестов.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
12 января, 17:05
О начинающейся волне свидетельствуют цифры оперштаба по борьбе с распространением коронавируса: до Нового года заболеваемость падала, на Рождество снова стала расти, на утро 14 января выявили более 23 тысяч случаев.
Еще один признак "омикрона" — рост заражений среди привитых и переболевших, поскольку его отличительная особенность — ускользать от приобретенного иммунитета. Об этом говорят данные из других стран. В частности, ситуация в ЮАР показала: риск реинфекции сейчас выше более чем в два раза, чем во время предыдущих волн, вызванных уханьским штаммом, "альфой" и "дельтой".
Косвенно о вспышке "омикрона" можно судить по поисковику "Яндекса". "Если оценить частоту запросов, которые отражают заболеваемость среди привитых, виден быстрый рост, который начался уже на прошлой неделе: относительная доля таких запросов выросла на 87 процентов, превысила пиковые уровни июня-июля и достигла уровня первой половины октября", — пишет дата-аналитик Александр Драган в своем Telegram-канале. Как пример, он приводит такие фразы: "как протекает ковид у вакцинированных", "ковид у вакцинированных по дням", "ковид у вакцинированных отзывы".
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
ВОЗ предупредила, что "омикрон" усложнит ситуацию в следующие три месяца
10 января, 20:15

Что известно об "омикроне": симптомы, летальность

По поводу летальности "омикрона" нет единого мнения. Точных данных пока нет.
Несколько экспериментальных работ, опубликованных в виде препринтов, указывают на то, что "омикрон" переносится легче. Например, к такому выводу пришли ученые из США и Японии, заражавшие гуманизированных хомячков и мышей этим вариантом коронавируса. Отчасти это объясняют другие исследования: вирус быстрее реплицируется в тканях бронхов, чем легких. Но результаты, полученные на хомячках, нельзя напрямую распространять на человеческую популяцию.
Лабораторные данные согласуются с предварительными наблюдениями за пациентами в разных странах. Так, аналитика по Нью-Йорку указывает в целом на менее тяжелое течение ковида при "омикроне". Однако существенная доля заболевших ведет к росту госпитализаций — в основном за счет невакцинированных. У них в восемь раз выше риск попасть в больницу по сравнению с привитыми.
Венеция во время пандемии COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
"Кто-то захотел прекратить пандемию": спор о происхождении коронавируса
23 декабря 2021, 10:15
У концепции "мягкого омикрона" есть противники. Так, ее активно критикует американский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин. Он обращает внимание на минимальную разницу между числом госпитализированных с "омикроном" и "дельтой" в США, а также на количество тяжелых случаев среди детей.
"Омикрон" отличается огромных числом мутаций в геноме — только в спайк-белке около трех десятков. Генетики ломают голову, где он их приобрел. Первооткрыватели из ЮАР высказали три гипотезы. Первая: вирус мутировал в человеке с ослабленным иммунитетом, возможно, инфицированным ВИЧ. Такие пациенты могут месяцами болеть ковидом в хронической форме. Другой путь — мутация в организме животных, восприимчивых к коронавирусу. А возможно, он изначально циркулировал в какой-то замкнутой популяции людей, редко встречался и его пропустили. Свежая публикация ученых согласуется с первой версией, хотя и не дает окончательного ответа.
Омикрон-штамм изменил не только темп эпидемии, но и саму болезнь. Инкубационный период сократился до трех-пяти дней, сообщает Роспотребнадзор. Вместо потери обоняния и вкуса — слабость и головная боль. И как у обычного ОРВИ: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, кашель. У детей могут быть высыпания на коже.
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
Вирусологи оценили теорию об искусственном происхождении "омикрона"
19 декабря 2021, 10:30
"Омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Поэтому риск заразиться очень высок, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды. Власти не планируют вводить жесткие противоэпидемические меры, такие как локдаун, но рекомендуют носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Главной защитой во время пандемии остается вакцинация.
"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и, может быть, не узнают, что переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", — заявил на днях академик Гинцбург.
На следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М".
Работа военных медиков в Ростове-на-Дону - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
"Спутник М" для подростков поступит в оборот в России на следующей неделе
13 января, 08:40
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:25Жилой двухэтажный дом частично выгорел в Сухуме
13:23Санврач об эпидситуации в Гудауте: нельзя не соблюдая мер ждать спада заболеваемости
13:02В Сухуме обсудили учреждение консульского отдела при Посольстве Абхазии в Сирии
12:26Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"
12:14Утвержден план подготовки и проведения выборов в Народное Собрание Абхазии
11:33В Алма-Ате после беспорядков восстановят более 200 зданий
11:10Энергетики завершили ремонт на воздушной линии "Мысра"
10:45Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы
09:47Абхазский борец завоевал "бронзу" международного турнира "Кубок Гераклиона"
09:35Пилия о мусорной свалке в Галском районе: ситуация критическая
09:15Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
08:50Врач рассказал, для кого не опасен "омикрон"
ВчераТри пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались за три дня
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января
ВчераSputnik недели: мера пресечения участникам митинга, снег и новый веер
ВчераПесков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной
ВчераВеерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума
ВчераИзвержение подводного вулкана в Тихом океане
ВчераБжания поздравил Кокова со 100-летием образования Кабардино-Балкарии
ВчераФилиал футбольной академии "Зенита" в Абхазии объявил о наборе детей