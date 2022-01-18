https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/gintsburg-otsenil-effektivnost-sputnika-v-protiv-omikrona-1037183377.html

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против омикрона

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против омикрона

По статистике каждый третий заболевший коронавирусной инфекцией в Москве заражен новым штаммом. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T20:10+0300

2022-01-18T20:10+0300

2022-01-18T20:10+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Во время участия в XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александ Гинцбург заявил, что эффективность российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в борьбе с новым омикрон-штаммом составляет 75%, пишет РИА Новости.Ученый пояснил, что "Спутник V" разрабатывался для борьбы с предыдущими вариантами COVID-19, но вирус постоянно мутирует, и защита снижается. Так, эффективность российской вакцины против омикрон-штамма снижена примерно в восемь раз, но и этого уровня достаточно для защиты.Стоит отметить, что этот результат гораздо выше, чем у других вакцин, эффективность которых при омикроне снижается в 21 раз.Ученый добавил, что ревакцинация "Спутником Лайт" через полгода гарантирует 100% защиту от заражения, а в случае отказа от следующей прививки эффективность "Спутника" снизится до 56-57% через 6-12 месяцев.Ранее сообщалось, что специалисты центра Гамалеи изучают возможность создания нового, более сложного препарата от коронавирусной инфекции, в основе которого будет сразу несколько штаммов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/gintsburg-rasskazal-skolko-raz-mozhno-revaktsinirovatsya-sputnikom-v-1036829113.html

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