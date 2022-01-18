https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/grazhdanina-abkhazii-zaderzhali-na-granitse-za-popytku-kontrabandy-narkotikov-1037184656.html
Гражданина Абхазии задержали на границе за попытку контрабанды наркотиков
Гражданина Абхазии задержали на границе за попытку контрабанды наркотиков
Краснодарские таможенники возбудили уголовное дело по факту попытки провоза через российско-абхазскую границу препарата "Лирика". 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T13:25+0300
2022-01-18T13:25+0300
2022-01-18T13:38+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Гражданин Абхазии, пребывающий в состоянии наркотического опьянения, был задержан на таможенном посту "Адлер" за попытку контрабанды сильнодействующего вещества, пишет пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Мужчина переходил границу пешком, направляясь из России в Абхазию. Таможенники задали ему вопрос о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров или предметов, на что он ответил отрицательно.В результате досмотра его багажа с привлечением кинологов в дорожной сумке мужчины обнаружили лекарственный препарат "Лирика". В двух блистерах находилось 27 капсул, в их составе эксперты обнаружили сильнодействующее вещество – прегабалин.Так как необходимые врачебные справки и документы о назначении данного препарата у гражданина отсутствовали, против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК Российский Федерации (контрабанда сильнодействующих веществ).Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за 5 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-zaderzhali-avtomobil-s-lirikoy-1036904969.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html
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новости, наркотики
Гражданина Абхазии задержали на границе за попытку контрабанды наркотиков
13:25 18.01.2022 (обновлено: 13:38 18.01.2022)
Краснодарские таможенники возбудили уголовное дело по факту попытки провоза через российско-абхазскую границу препарата "Лирика".
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Гражданин Абхазии, пребывающий в состоянии наркотического опьянения, был задержан на таможенном посту "Адлер" за попытку контрабанды сильнодействующего вещества, пишет пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Мужчина переходил границу пешком, направляясь из России в Абхазию. Таможенники задали ему вопрос о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров или предметов, на что он ответил отрицательно.
В результате досмотра его багажа с привлечением кинологов в дорожной сумке мужчины обнаружили лекарственный препарат "Лирика". В двух блистерах находилось 27 капсул, в их составе эксперты обнаружили сильнодействующее вещество – прегабалин.
Так как необходимые врачебные справки и документы о назначении данного препарата у гражданина отсутствовали, против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК Российский Федерации (контрабанда сильнодействующих веществ).
Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за 5 лет.