https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/minzdrav-rossii-utverdil-perechen-protivopokazaniy-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-1037179151.html

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T09:55+0300

2022-01-18T09:55+0300

2022-01-18T09:55+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.К бессрочным противопоказаниям отнесли:Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:"ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при злокачественных новообразованиях.Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/schet-na-dni-kak-ne-sputat-reaktsiyu-na-privivku-s-covid-19-1036848914.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19