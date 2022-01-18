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Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T09:55+0300
2022-01-18T09:55+0300
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.К бессрочным противопоказаниям отнесли:Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:"ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при злокачественных новообразованиях.Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/schet-na-dni-kak-ne-sputat-reaktsiyu-na-privivku-s-covid-19-1036848914.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

09:55 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK TAYLORМедицинский работник тестирует образцы мазка из носа в бесплатном пункте экспресс-тестирования на антиген коронавируса Covid-19
Медицинский работник тестирует образцы мазка из носа в бесплатном пункте экспресс-тестирования на антиген коронавируса Covid-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / JACK TAYLOR
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Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в приказе.
К бессрочным противопоказаниям отнесли:
гиперчувствительность к компонентам препарата;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:
острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
"ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).
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В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
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В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").
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