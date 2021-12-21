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Счет на дни: как не спутать реакцию на прививку с COVID-19

Счет на дни: как не спутать реакцию на прививку с COVID-19

Ученые из Великобритании проанализировали данные о состоянии здоровья более миллиона человек в первую неделю после прививки. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T10:50+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Выяснилось, что реакция на вакцину иногда мешает вовремя распознать начало COVID-19. Как отличить побочные эффекты препарата от первых симптомов заболевания и что делать, если есть сомнения, — в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.Искусственный интеллект бессиленКоронавирусом нередко заражаются непосредственно перед прививкой или после нее. Реакция на введение вакцины во многом совпадает с ранними проявлениями COVID-19. Среди них — высокая температура, усталость, головная и мышечная боль, тошнота и потеря аппетита. В таких случаях легко упустить начало болезни, тем более что полноценная защита организма возникает только на вторую неделю после укола, а в первые дни организм особенно уязвим.Авторы собрали данные по 1 072 313 участникам, зарегистрированным в CSS. Все они с 8 декабря 2020-го по 17 мая 2021-го получили первую дозу Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. В момент процедуры ни на что не жаловались. В течение недели после вакцинации 362 770 человек сообщили о симптомах, 14 842 сдали анализ на SARS-CoV-2. У 150 результаты оказались положительными, у 14 692 — отрицательными. Эти две группы и стали предметом сравнительного анализа.Информацию корректировали с учетом сопутствующих заболеваний и демографических параметров, таких как пол, возраст и этническая принадлежность. В предыдущем обзорном исследовании, тоже основанном на данных приложения CSS, авторы отмечали: побочные эффекты после прививки, в том числе тяжелые — например, тромбоцитопения (нарушение продукции тромбоцитов) и отдельные случаи воспаления миокарда, — чаще встречаются у молодых людей. Пожилые переносят вакцинацию легче. Что касается COVID-19, то здесь картина обратная: у молодежи коронавирус нередко протекает бессимптомно.Анализ показал: нет признаков, позволяющих уверенно различить реакцию на вакцину и начало заболевания. Это не удалось сделать ни с помощью машинных моделей, ни с помощью принятых профилей симптомов. У большинства три главных проявления болезни отсутствовали, их зафиксировали лишь у 62 участников с положительным тестом и у 3414 — с отрицательным. При этом многие, у кого подтвердилась инфекция, отмечали только утомляемость, головную и мышечные боли — самые частые побочные эффекты прививки.Вопрос времениКак выяснилось, симптомы трудно разделить не только по типу, но еще по силе и времени возникновения. Утомляемость, лихорадка, головная и мышечная боль обычно проявляются в первые сутки после прививки, а пик приходится на третий день. Эти симптомы отмечают у себя 76 процентов вакцинированных. У молодых людей процент выше — до 83.Разница в том, что на третий день после иммунизации эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19, наоборот, нарастают и достигают максимума на седьмой день от заражения. К тому же у инфицированных усиливается боль в горле, появляется чихание, охриплость, кашель, мозговой туман. Отсюда вывод: в первые два-три дня после прививки побочные явления могут замаскировать начало COVID-19, но если симптомы сохраняются и усугубляются — это однозначно повод для беспокойства."Первые проявления COVID-19 очень схожи с последствиями прививки, — подтверждает руководитель Терапевтической клиники Европейского медицинского центра, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Владимир Сибирский. — Поэтому очень важно учитывать временной фактор. Поствакцинальные реакции, такие как кратковременное повышение температуры, слабость, головная и мышечные боли, как правило, проходят за сутки. Если они длятся более 24 часов и к ним присоединяются кашель, насморк, нарушения восприятия запаха и вкуса, очень вероятно, что это признаки коронавирусной или какой-то другой вирусной инфекции"."Побочные эффекты могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации, — объясняет заместитель главного врача филиала сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук Елена Ткач. — Обычно это непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры, болями в суставах и мышцах, слабостью, общим недомоганием и головной болью. Реже отмечают тошноту, диспепсию и снижение аппетита. У некоторых пациентов бывают аллергические реакции. В случае, если симптомы сохраняются больше трех дней, необходимо вызвать врача и сдать ПЦР-тест".Однозначный ответ — тестированиеУченые отмечают: все приведенные сроки — ориентировочные, поскольку ни в одном случае не было известно точное время заражения. К тому же люди, которые подхватили вирус до вакцинации, не знали об этом, а значит, болезнь протекала в бессимптомной форме. Все это осложняет выработку критериев, по которым можно отличить симптомы раннего ковида от побочных эффектов прививки. Кроме того, эксперты указывают, что авторы исследования использовали данные только по Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, поэтому распространять их выводы на прочие препараты стоит с определенной осторожностью.В любом случае, ученые рекомендуют даже тем, кто недавно вакцинировался, при малейшем подозрении на COVID-19 оставаться дома и пройти тестирование — чтобы раньше выявить вирус и предотвратить его распространение.

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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19