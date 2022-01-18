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https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/puti-vykhoda-iz-krizisa-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-prodolzhilis-konsultatsii-1037185171.html
Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации
Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации
По итогам консультаций в Общественной палате Абхазии планируется принять документ об общественном согласии. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T14:25+0300
2022-01-18T14:25+0300
в абхазии
абхазия
общественная палата ра
оппозиция
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии" состоялась в Общественной палате во вторник, 18 января."Общественная палата продолжает вести консультации с лидерами партий, сегодня у нас была встреча с председателем "Единой Абхазии" Сергеем Шамба, также он возглавляет Совбез и Асланом Барциц, который возглавляет "Форум народного единства Абхазии". До этого мы встречались с "Амцахара" и "Аруаа", поэтапно будем встречаться с политическими силами, которые очень хотят стабилизировать общественную обстановку", – сказала председатель Общественной палаты Гули Кичба по итогам встречи.Она отметила, что в рамках встречи были затронуты наболевшие вопросы, разговор получился конструктивным. Участники мероприятия заинтересованы в том, чтобы в стране было спокойствие и стабильность, подчеркнула Кичба.Председатель политической партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что поддерживает инициативу Общественной палаты.Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц выразил благодарность Общественной палате за проявленную инициативу."Общественная палата чувствуя свою ответственность перед государством и обществом взяла на себя такую посредническую роль. В этом плане работа Общественной палаты является конструктивной, потому что она направлена на сближение позиций политических партий и власти", – считает он.Сегодня страна находится в тяжелом политико-экономическом состоянии, и все стороны заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий кризис, подчеркнул Аслан Барциц.Первые консультации в Общественной палате прошли 12 января между представителями общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
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абхазия, общественная палата ра, оппозиция

Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации

14:25 18.01.2022
© Sputnik / Бадрак Авидзба Консультация в Общественной палате Абхазии
Консультация в Общественной палате Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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По итогам консультаций в Общественной палате Абхазии планируется принять документ об общественном согласии.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии" состоялась в Общественной палате во вторник, 18 января.
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В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
12 января, 15:15
"Общественная палата продолжает вести консультации с лидерами партий, сегодня у нас была встреча с председателем "Единой Абхазии" Сергеем Шамба, также он возглавляет Совбез и Асланом Барциц, который возглавляет "Форум народного единства Абхазии". До этого мы встречались с "Амцахара" и "Аруаа", поэтапно будем встречаться с политическими силами, которые очень хотят стабилизировать общественную обстановку", – сказала председатель Общественной палаты Гули Кичба по итогам встречи.
Она отметила, что в рамках встречи были затронуты наболевшие вопросы, разговор получился конструктивным. Участники мероприятия заинтересованы в том, чтобы в стране было спокойствие и стабильность, подчеркнула Кичба.
Председатель политической партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что поддерживает инициативу Общественной палаты.
"Сегодня речь была о том, что нужно найти пути выхода из сложившейся кризисной ситуации во взаимоотношениях политических сил в стране, были высказаны пожелания, чтобы Общественная палата выступила посредником в этом вопросе и предложила свой проект документа об общественном согласии. Мы за то, чтобы был диалог, чтобы прийти к каким-то общим правилам политических взаимоотношений в нашей стране, будем поддерживать такую линию", – сказал Шамба.
Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц выразил благодарность Общественной палате за проявленную инициативу.
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"Общественная палата чувствуя свою ответственность перед государством и обществом взяла на себя такую посредническую роль. В этом плане работа Общественной палаты является конструктивной, потому что она направлена на сближение позиций политических партий и власти", – считает он.
Сегодня страна находится в тяжелом политико-экономическом состоянии, и все стороны заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий кризис, подчеркнул Аслан Барциц.
Первые консультации в Общественной палате прошли 12 января между представителями общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа".
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