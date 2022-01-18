https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/puti-vykhoda-iz-krizisa-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-prodolzhilis-konsultatsii-1037185171.html

Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации

Пути выхода из кризиса: в Общественной палате Абхазии продолжились консультации

По итогам консультаций в Общественной палате Абхазии планируется принять документ об общественном согласии. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T14:25+0300

2022-01-18T14:25+0300

2022-01-18T14:25+0300

в абхазии

абхазия

общественная палата ра

оппозиция

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии" состоялась в Общественной палате во вторник, 18 января."Общественная палата продолжает вести консультации с лидерами партий, сегодня у нас была встреча с председателем "Единой Абхазии" Сергеем Шамба, также он возглавляет Совбез и Асланом Барциц, который возглавляет "Форум народного единства Абхазии". До этого мы встречались с "Амцахара" и "Аруаа", поэтапно будем встречаться с политическими силами, которые очень хотят стабилизировать общественную обстановку", – сказала председатель Общественной палаты Гули Кичба по итогам встречи.Она отметила, что в рамках встречи были затронуты наболевшие вопросы, разговор получился конструктивным. Участники мероприятия заинтересованы в том, чтобы в стране было спокойствие и стабильность, подчеркнула Кичба.Председатель политической партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что поддерживает инициативу Общественной палаты.Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц выразил благодарность Общественной палате за проявленную инициативу."Общественная палата чувствуя свою ответственность перед государством и обществом взяла на себя такую посредническую роль. В этом плане работа Общественной палаты является конструктивной, потому что она направлена на сближение позиций политических партий и власти", – считает он.Сегодня страна находится в тяжелом политико-экономическом состоянии, и все стороны заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий кризис, подчеркнул Аслан Барциц.Первые консультации в Общественной палате прошли 12 января между представителями общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html

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