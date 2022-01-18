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СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах
СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах
Обряды омовения в святой воде проходят в православных храмах Абхазии в праздник Крещения Господнего. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T18:45+0300
2022-01-18T18:45+0300
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СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии рекомендует воздержаться от участия в массовых обрядах во время Крещения, сказала глава СЭС Людмила Скорик в интервью радио Sputnik.Она отметила, что в Абхазии продолжает циркулировать штамм коронавируса дельта-плюс, который наиболее опасен для молодых и лиц среднего возраста.По словам Скорик, в массовых обрядах, связанных с Крещением, не стоит участвовать людям, которые не вакцинированы."У нас есть данные, что болеют служащие церкви и представители других вероисповеданий. Надеяться в данной ситуации на Бога, рисковать своей жизнью ради выполнения обряда? Можно провести его и дома, крещенская вода может быть забрана домой", – считает она.Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html
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абхазия, крещение господне, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, погода в абхазии

СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах

18:45 18.01.2022
© Sputnik Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2022
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Обряды омовения в святой воде проходят в православных храмах Абхазии в праздник Крещения Господнего.
СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии рекомендует воздержаться от участия в массовых обрядах во время Крещения, сказала глава СЭС Людмила Скорик в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что в Абхазии продолжает циркулировать штамм коронавируса дельта-плюс, который наиболее опасен для молодых и лиц среднего возраста.
"Гудаутский госпиталь и Инфекционная больница полностью загружены, у многих тяжесть инфекции высокая, мы начинаем терять молодых людей", – сказала она.
По словам Скорик, в массовых обрядах, связанных с Крещением, не стоит участвовать людям, которые не вакцинированы.
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"У нас есть данные, что болеют служащие церкви и представители других вероисповеданий. Надеяться в данной ситуации на Бога, рисковать своей жизнью ради выполнения обряда? Можно провести его и дома, крещенская вода может быть забрана домой", – считает она.
Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
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