https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/ses-abkhazii-porekomendovala-vozderzhatsya-ot-kreschenskikh-kupaniy-v-massovykh-mestakh-1037192119.html

СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах

СЭС Абхазии порекомендовала воздержаться от крещенских купаний в массовых местах

Обряды омовения в святой воде проходят в православных храмах Абхазии в праздник Крещения Господнего. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T18:45+0300

2022-01-18T18:45+0300

2022-01-18T18:45+0300

в абхазии

абхазия

крещение господне

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии рекомендует воздержаться от участия в массовых обрядах во время Крещения, сказала глава СЭС Людмила Скорик в интервью радио Sputnik.Она отметила, что в Абхазии продолжает циркулировать штамм коронавируса дельта-плюс, который наиболее опасен для молодых и лиц среднего возраста.По словам Скорик, в массовых обрядах, связанных с Крещением, не стоит участвовать людям, которые не вакцинированы."У нас есть данные, что болеют служащие церкви и представители других вероисповеданий. Надеяться в данной ситуации на Бога, рисковать своей жизнью ради выполнения обряда? Можно провести его и дома, крещенская вода может быть забрана домой", – считает она.Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html

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абхазия, крещение господне, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, погода в абхазии